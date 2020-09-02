«Благодійний ярмарок» – як студентка допомогла матерям-одиначкам зібрати дітей до школи

Немає грошей зібрати дитину до школи? Не біда! У столиці Чехії студентка в рамках дипломної роботи вигадала соціальний проєкт. Його мета допомогти родинам, у яких немає коштів на лінійки, ручки чи підручники, безкоштовно отримати все необхідне, аби зібрати дитину до школи. Благодійна допомога першочергово спрямована на матерів-одиначок чи ті родині, які через певні причини опинилися в скруті.