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02 вересня 2020, Київ 19:00
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«Благодійний ярмарок» – як студентка допомогла матерям-одиначкам зібрати дітей до школи

«Благодійний ярмарок» – як студентка допомогла матерям-одиначкам зібрати дітей до школи
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«Благодійний ярмарок» – як студентка допомогла матерям-одиначкам зібрати дітей до школи

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Немає грошей зібрати дитину до школи? Не біда! У столиці Чехії студентка в рамках дипломної роботи вигадала соціальний проєкт. Його мета допомогти родинам, у яких немає коштів на лінійки, ручки чи підручники, безкоштовно отримати все необхідне, аби зібрати дитину до школи. Благодійна допомога першочергово спрямована на матерів-одиначок чи ті родині, які через певні причини опинилися в скруті.

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