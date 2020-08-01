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01 серпня 2020, Київ 14:24
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Виставка креативних захисних масок відкрилася у Празі

Виставка креативних захисних масок відкрилася у Празі
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Виставка креативних захисних масок відкрилася у Празі

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У Чехії досить успішно долають коронавірусну пандемію. Однією із головних причин там називають вчасне введення карантину і обов’язкового прикривання масками обличчя. Цим маскам у Чехії вирішили навіть присвятити цілу виставку. У працівників чеського Національного музею в столиці Празі вже від початку пандемії з’явилася ідея зберегти пам’ять про часи коронавірусу і зібрати найекстравагантніші маски.

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