26 липня депутати Слов’янської міської ради позбавили російського співака і політика Йосипа Кобзона звання «Почесний громадянин міста». Вперше це хотіли зробити ще в 2005 році – тоді співака звинуватили у «роздмухуванні громадянських конфліктів в Україні». Але депутати не внесли питання до порядку денного сесії. Згодом була спроба в 2015 році. Але вона також була невдалою. Вже у 2017 році з'явилася електронна петиція, що набрала необхідні 250 голосів. Городяни попросили міську раду позбавити Кобзона звання «почесного». У жителів міста різні думку з цього приводу.