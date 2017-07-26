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26 Липень 2017, Київ 20:24
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Кобзона позбавили звання «почесного громадянина» Слов’янська (відео)

Кобзона позбавили звання «почесного громадянина» Слов’янська (відео)
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26 липня депутати Слов’янської міської ради позбавили російського співака і політика Йосипа Кобзона звання «Почесний громадянин міста». Вперше це хотіли зробити ще в 2005 році – тоді співака звинуватили у «роздмухуванні громадянських конфліктів в Україні». Але депутати не внесли питання до порядку денного сесії. Згодом була спроба в 2015 році. Але вона також була невдалою. Вже у 2017 році з'явилася електронна петиція, що набрала необхідні 250 голосів. Городяни попросили міську раду позбавити Кобзона звання «почесного». У жителів міста різні думку з цього приводу.

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