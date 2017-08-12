У Голій Пристані відбувся щорічний кавуновий фестиваль «Солодке диво», на якому переміг найбільший кавун з вагою 17,7 кг. Власник кавуна каже, що, порівняно з його 42-кілограмовим рекордсменом 2011 року і, навіть, з минулорічним 28-кілограмовим переможцем, цьогорічний чемпіон не вражає. Причина – надвисока температура у Херсонській області. Іноді спека нагрівала грунт до 60 градусів, тоді як кавуну потрібно до сорока. Цьогоріч серед гарбузів переміг майже 39-кілограмовий велетень, а серед динь – майже 6-кілограмова.