Доступність посилання

logo-print
Усі сайти RFE/RL
пошук за словом...
12 Серпень 2017, Київ 20:08
Відео

Кавун-велетень і кавун-малюк на цьогорічному фестивалі у Херсоні (відео)

Кавун-велетень і кавун-малюк на цьогорічному фестивалі у Херсоні (відео)
Будь ласка, зачекайте
0:01:00
0:00:00 /0:01:00
ЗАВАНТАЖИТИ

У Голій Пристані відбувся щорічний кавуновий фестиваль «Солодке диво», на якому переміг найбільший кавун з вагою 17,7 кг. Власник кавуна каже, що, порівняно з його 42-кілограмовим рекордсменом 2011 року і, навіть, з минулорічним 28-кілограмовим переможцем, цьогорічний чемпіон не вражає. Причина – надвисока температура у Херсонській області. Іноді спека нагрівала грунт до 60 градусів, тоді як кавуну потрібно до сорока. Цьогоріч серед гарбузів переміг майже 39-кілограмовий велетень, а серед динь – майже 6-кілограмова.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

Нагору
XS
SM
MD
LG