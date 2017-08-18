У Голосіївському районі Києва місцеві жителі вийшли на акцію протесту проти забудови «Скверу волонтерів АТО». На перетині проспекту Науки та Стратегічного шосе 15 протестувальників заблокували вантажний автомобіль із бетонними блоками та невстановлений залізний паркан. Організатор акції протесту й волонтер Олена Суєтова напередодні опублікувала відео, на якому представник забудовника ТОВ «СБС-Надія» нібито показує документи оренди землі, де облаштований сквер із пам’ятником волонтерам. Місцеві жителі вважають забудову незаконною. На місце протесту прибула поліція. У перебігу протесту домоглися вивезти зі скверу генератор і чотири бетонні блоки. Голова РДА Наталія Бондар виступила перед активістами й запропонувала зустріч між забудовником та місцевими жителями. Раніше, за повідомленням проекту розслідувань «Наші гроші», Вищий господарський суд визнав незаконним рішення Київської міськради про розірвання договору оренди з ТОВ «СБС-Надія» земельної ділянки 0,08 га та створення на її базі скверу. В грудні 2003 року Київська міськрада передала на 30 років в оренду ТОВ «СБС-Надія» ділянку площею 0,08 га (кадастровий номер 8000000000:79:243:0006). Земля розташована на перетині Стратегічного шосе та проспекту Науки в Голосіївському районі столиці. Виділялася вона під будівництво соціально-побутових та торговельних об’єктів. У квітні 2015 року Київська міськрада ухвалила рішення розірвати договір оренди. Тоді депутати пояснили це рішення тим, що ділянка так і не була забудована. Після того, як у вересні того ж року фірма змогла в першій інстанції та апеляції скасувати рішення міськради, депутати вирішили надати ділянці статус скверу. При цьому, його площу збільшили до 0,12 га. (Відео Дмитро Пальчиков)