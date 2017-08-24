До Дня Незалежності України кримчани і севастопольці підготували привітання: жителі Севастополя, Сімферополя, Бахчисараю і Феодосії записали на відео, де вони читають рядки з вірша Василя Симоненка «Де зараз ви, кати мого народу?». Автори відео відзначили, що локації для зйомок обрали не випадково. Так, в ролик потрапив Володимирський собор у Херсонесі, який російський президент Володимир Путін нещодавно запропонував зробити «російською Меккою», Херсонеський маяк, навколо якого знаходиться російська військова частина, пам'ятник Тарасу Шевченку в Сімферополі, де періодично затримують місцевих проукраїнських активістів, будівля російського парламенту Криму, а також управління поліції у Феодосії.