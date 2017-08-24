Радіо Свобода Daily: Україна приймає вітання і гостей

Українська редакція Радіо Свобода вітає всіх українців із Днем Незалежності!

Свої вітання українцям одним із перших вже надіслав американський президент Дональд Трамп. Креативно до привітань підійшли і працівники посольства США в Україні, які пританцьовували під пісню «Прокидайся, Україно!»

У – Україна приймає гостей

Також до Києва вже прибув голова Пентагону Джим Маттіс. Сьогодні у нього запланована зустріч із президентом України Петром Порошенком, з міністром оборони Степаном Полтораком, а також – участь у військовому параді. Крім нього до Києва прибуває і спеціальний представник США щодо врегулювання в Україні Курт Волкер. Чи стане їхній візит приводом для оголошення про поставки Україні летальних оборонних озброєнь, чи поважні гості обмежаться традиційним: ми підтримуємо незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України? Про це йдеться у цьому матеріалі.

К – Колонізація з Москви

Росіяни ж тим часом активно скуповують квартири в окупованому Криму. За інформацією російських ЗМІ, найбільшим попитом місцева нерухомість користується у москвичів ‒ вони придбали до 40% реалізованих квартир. Крим активно забудовують: торішні показники вже перевищені в півтора рази. Але загальні обсяги введення в експлуатацію нового житла поки скромні ‒ у низці проектів немає необхідної містобудівної документації. Чому росіян так цікавить нерухомість на півострові і чи довго протримається попит? Відповіді тут.

Р – Російська ФСБ заманила до Москви атошників

Голова Служби безпеки України Василь Грицак розповів про нові деталі диверсії, яку готувала Федеральна служба безпеки Росії. Йдеться про випадок, коли трьох ветеранів АТО через російський центр «Аналітика і безпека» запросили до Москви нібито на будівельні роботи, на заробітки. А натомість, видали чіткі інструкції про те, що слід відзняти режимні об’єкти у кількох російських містах і – за розкладом – віддзвонюватись «кураторам». 16 серпня двох із цих вербувальників затримали – йдеться про громадян України Дарію Мастікашеву та Олександра Каратая. А тепер вдалось викрити і третього «куратора» у цій провокації, розповів Грицак. Усі деталі цієї майже детективної історії знайдете за лінком.

А – Акція на дивані

У Сумах відбулася акція «Диванна незалежність – українська незалежність». В центрі міста активісти пропонували перехожим сісти на імпровізований диван та сфотографуватись із антигероєм на ім’я Нехочуха. Після цього учасники акції мали можливість вирішити – вставати з дивану і діяти. Наприклад, написати заяву чи звернення до місцевої влади, або бути як Нехочуха і нічого не робити. За словами організаторів, така акція одночасно відбулася у 20 містах України, де також були інші антигерої: Почекун та Завтрамен.

Ї – Їхав і не доїхав?

Про це, на жаль, не можемо з мовчати, адже подробиці аварії на автодорозі Львів – Краківець набирають широкого обговорення. Mercedes-Benz S65 зіткнувся з автомобілем Opel Astra, внаслідок чого загинула водій «Опеля», 31-річна жителька одного з сіл Яворівського району Наталія Тріла.

У поліції спочатку заявили, що за кермом «Мерседеса» був «43-річний львів’янин», як стало відомо згодом, охоронець бізнесмена Димінського. Проте родич загиблої Степан Мацевко, який повідомив про трагедію, стверджує, що за кермом «Мерседеса» був сам Димінський, а його супроводжував позашляховик Lexus. За словами Мацевка, після ДТП Димінський пересів у Lexus і втік з місця події. Член колегії МВС Антон Геращенко повідомив, що 22 серпня Петро Димінський вилетів зі Львова до Женеви (Швейцарія).

Н – Нетипова мапа України

Та повернемось до «винуватиці» сьогоднішньої події і її зображення й розповімо про унікальну мапу України, видану майже 100 років тому, на якій зображені визвольні змагання українців та їхні зусилля, спрямовані на збереження державності в добу Української Народної Республіки. Чеські фахівці кажуть (а саме у Чехії демонструється ця мапа), що тодішні спроби України втримати незалежну державу не мали успіху через брак підтримки з боку провідних західних держав, і радять нині Україні не забувати про цей історичний урок.

А – Американець-авантюрист

А на завершення цього святкового огляду ми залишили історію Пітера Сантенелло, що вже став новою українською медіазнаменитістю. Американець подорожує Україною і готує про це відеоблоги. Він їздив у плацкартному вагоні, копав колодязь на городі і ловив у ставку жаб. З останніх пригод Пітера в Україні – торгівля вареною кукурудзою на пляжі у Бердянську, втім, ця спроба провалилася, бо бердянська «пляжна мафія» дала зрозуміти, що конкуренти не бажані. У що обернулось для американця просте бажання пізнати нову країну, читайте за останнім лінком на сьогодні.

Цінуйте незалежність в усіх сенсах цього слова!

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