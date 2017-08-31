Прощавайте, сірі стіни! Привіт, веселе подвір’я! Школярі – на канікулах, а батьки і вчителі – у свою відпустку розмальовували стіни у шкільному подвір’ї СШ №5 імені Іванни та Іллі Кокорудзів. Два роки тому школярі написали і подали проект у міськраду і перемогли у конкурсі Friendly School, вигравши 26 тисяч гривень. Отримали їх цього літа. Але цих грошей для реалізації мрії було замало, й учні займались волонтерством, щоб зібрати потрібну суму. 1 вересня школярі зустрінуть в оновленому подвір’ї. Замість сірих стін тепер на одній стіні – веселий і кольоровий стародавній Львів, на іншій – «Місто майбутнього», таке, яким його бачать учні, батьки, вчителі – кожен творив так, як хотів.