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26 Жовтень 2017, Київ 20:04
Відео

Росія: теракт на Дубровці – 15 років (відео)

Росія: теракт на Дубровці – 15 років (відео)
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Жителі Москви поклали свічки, квіти та фотографії перед будівлею театру на Дубровці в пам'ять про постраждалих під час нападу в театральному центрі 15 років тому.Тоді бойовики три дні утримували в заручниках близько тисячі людей, вимагаючи виведення російських військ із Чечні. 26 жовтня під час штурму будівлі спецслужбами в зал, де були заручники, пустили газ, склад якого досі засекречений. Загинули 130 людей, більш ніж 700 постраждали. Всіх нападників убили. (Відео Російської редакції Радіо Свобода)

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