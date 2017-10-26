Жителі Москви поклали свічки, квіти та фотографії перед будівлею театру на Дубровці в пам'ять про постраждалих під час нападу в театральному центрі 15 років тому.Тоді бойовики три дні утримували в заручниках близько тисячі людей, вимагаючи виведення російських військ із Чечні. 26 жовтня під час штурму будівлі спецслужбами в зал, де були заручники, пустили газ, склад якого досі засекречений. Загинули 130 людей, більш ніж 700 постраждали. Всіх нападників убили. (Відео Російської редакції Радіо Свобода)