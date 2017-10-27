Доступність посилання

logo-print
Усі сайти RFE/RL
пошук за словом...
27 Жовтень 2017, Київ 17:05
Відео

Умеров і Чийгоз прибули в Україну (відео)

Умеров і Чийгоз прибули в Україну (відео)
Будь ласка, зачекайте
0:00:41
0:00:00 /0:00:41
ЗАВАНТАЖИТИ

До київського аеропорту «Бориспіль» 27 жовтня прибув літак із заступниками голови Меджлісу кримськотатарського народу Ільмі Умеровим і Ахтемом Чийгозом. За повідомленням кореспондента Крим.Реалії, їх зустрічають донька Ільмі Умерова Айше Умерова, дружина Ахтема Чийгоза Ельміра Аблялімова, адвокат Микола Полозов, а також члени Меджлісу кримськотатарського народу. Ахтема Чийгоза та Ільмі Умерова, засуджених в анексованому Криму, передали Туреччині вдень 25 жовтня. (Відео: Facebook Emine Dzheppar)

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

НА ЦЮ Ж ТЕМУ

Нагору
XS
SM
MD
LG