До київського аеропорту «Бориспіль» 27 жовтня прибув літак із заступниками голови Меджлісу кримськотатарського народу Ільмі Умеровим і Ахтемом Чийгозом. За повідомленням кореспондента Крим.Реалії, їх зустрічають донька Ільмі Умерова Айше Умерова, дружина Ахтема Чийгоза Ельміра Аблялімова, адвокат Микола Полозов, а також члени Меджлісу кримськотатарського народу. Ахтема Чийгоза та Ільмі Умерова, засуджених в анексованому Криму, передали Туреччині вдень 25 жовтня. (Відео: Facebook Emine Dzheppar)