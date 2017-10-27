Джеппар: звільнення Умерова і Чийгоза стало результатом дипломатичного тиску на Росію

В.о. міністра інформаційної політики України Еміне Джеппар заявляє, що звільнення заступників голови Меджлісу кримськотатарського народу Ільмі Умерова і Ахтема Чийгоза стало можливим завдяки потужному дипломатичному тиску на Росію. Вона сказала на про це в аеропорту «Бориспіль», куди з Туреччини прилетіли Умеров і Чийгоз.

Джеппар наголосила, що процес звільнення політичних в’язнів триватиме.

«Я хочу розвіяти певні міфи, які сьогодні російська пропаганда намагається активно підняти, що нібито ціною цьому звільненню є інші політичні в’язні. Насправді це не так, тому що процес звільнення політичних ув’язнених, яких у Криму зараз 5 десятків, буде тривати. Ціна не така», – сказала вона.

Літак, на борту якого перебували заступники голови Меджлісу кримськотатарського народу Ільмі Умеров і Ахтем Чийгоз, приземлився в київському аеропорту «Бориспіль» 27 жовтня.

25 жовтня російська влада передала Туреччині Умерова й Чийгоза, засуджених підконтрольними Кремлю судами в анексованому Криму. Кореспондент Радіо Свобода повідомив, що кримськотатарських лідерів помилував президент Росії Володимир Путін, його укази засекречені й не опубліковані. Адвокат Микола Полозов, зі свого боку, заявив, що Чийгоз і Умеров не просили російського президента про помилування.

Підконтрольні Росії суди в анексованому Криму оголосили вироки Чийгозу й Умерову у вересні 2017 року. Першого засудили до восьми років позбавлення волі за звинуваченням в «організації масових заворушень» під час мітингів, які відбулися біля будівлі Верховної Ради Криму в Сімферополі 26 лютого 2014 року. Тоді з одного боку виступали прихильники територіальної цілісності України, з іншого – проросійські активісти.

Умерова засудили до двох років колонії-поселення, а також заборонили на два роки займатися публічною діяльністю й виступати в ЗМІ. Його звинувачували в публічних закликах до сепаратизму.

Обидва відкидали звинувачення на свою адресу і називали справи політично мотивованими.