Президент Туреччини зустрівся з Умеровим і Чийгозом – Чубаров

Голова Меджлісу кримськотатарського народу, народний депутат Рефат Чубаров повідомив, що президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган зустрівся з заступниками голови Меджлісу Ільмі Умеровим і Ахтемом Чийгозом в Анкарі, де ті нині перебувають після звільнення з російського ув’язнення.

«Ільмі Умеров і Ахтем Чийгоз, подякувавши президентові Реджепу Тайїпові Ердогану за докладені зусилля для їхнього звільнення, звернулися до нього з закликом допомогти десяткам інших незаконно переслідуваних, арештованих і засуджених у Криму кримських татар, українців, людей інших національностей. Президент Туреччини Ердоган висловив упевненість у нових зустрічах, у тому числі і при його візитах до України, і попросив передати Мустафі Джемілєву (народному депутатові України, національному лідерові кримськотатарського народу – ред.), голові і членам Меджлісу кримськотатарського народу слова підтримки і побажання успіхів у діяльності, спрямованій на благо кримськотатарського народу», – повідомив Чубаров у фейсбуці про зустріч, що відбулася ввечері 26 жовтня.

Спершу очікували, що Умеров і Чийгоз увечері 26 жовтня будуть уже в Києві, але згодом стало відомо, що їхнє прибуття відклали на 27 жовтня. Літак із ними з Анкари має прибути на летовище Бориспіль у п’ятницю о 13.50 за київським часом.

25 жовтня стало відомо, що російська влада вивезла Ахтема Чийгоза й Ільмі Умерова до Туреччини. Як повідомив кореспондент Радіо Свобода, Умерова і Чийгоза помилував президент Росії. «Президентські укази про помилування засекречені і не опубліковані… За даними учасників переговорного процесу про звільнення кримських татар, це є «політичним рішенням і підсумком переговорів із участю Туреччини й України», – написав журналіст у фейсбуці.

Адвокат Микола Полозов заявив, що Ахтем Чийгоз та Ільмі Умеров про помилування у президента Росії Володимира Путіна не просили.

Президент України Петро Порошенко вже дякував президентові Туреччини Реджепові Тайїпу Ердоганові за його зусилля для звільнення лідерів кримськотатарського національного руху Ахтема Чийгоза та Ільмі Умерова.

27 вересня підконтрольний Кремлеві Сімферопольський районний суд в окупованому Криму засудив одного з лідерів кримськотатарського національного руху Ільмі Умерова до двох років колонії-поселення. Також йому заборонили на два роки займатися публічною діяльністю і виступати в засобах інформації. Умерова звинувачували в публічних закликах до сепаратизму – з погляду Росії. Він називає кримінальну справу проти нього політично мотивованою, наголошуючи, що звинувачення ґрунтувалися на російськомовному перекладі його слів, промовлених кримськотатарською мовою, і цей переклад перекрутив зміст його виступу і приписав йому те, чого там не було.

11 вересня підконтрольний Кремлеві Верховний суд окупованого Криму затвердив вирок іще одному з лідерів кримськотатарського руху Ахтемові Чийгозу – вісім років позбавлення волі – за звинуваченням в «організації масових заворушень», які, за версією Москви, відбулися між учасниками мітингів, із одного боку, прихильників територіальної цілісності України, з іншого – проросійських активістів біля будівлі Верховної Ради Криму в Сімферополі 26 лютого 2014 року – задовго до того, як Росія в березні 2014-го назвала український Крим «російським». При цьому свідки переважно заперечили, що Чийгоз міг бути причетним до «організації заворушень». Чийгоз теж відкинув усі звинувачення на свою адресу і назвав справу політично мотивованою.