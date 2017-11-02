У Запоріжжі попрощалися з грузинським добровольцем Гіоргі Саралідзе (позивний Гюрза-2), що служив у 57-й бригаді. Він загинув 31 жовтня внаслідок обстрілу бойовиками опорного пункту неподалік Опитного, що на Донеччині. Гіоргі Саралідзе – підполковник грузинської армії, учасник російсько-грузинської війни 2008 року. З початком війни на Донбасі Гюрза-2 приїхав до України, де став добровольцем батальйону «Азов». У 2015 році був тяжко поранений під час боїв у Широкиному. Згодом служив командиром розвідувального взводу у 92-й та у 57-й бригаді. Поховали Гіоргі Саралідзе на запорізькому цвинтарі святого Миколая. У загиблого залишилася дружина.