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02 Листопад 2017, Київ 17:45
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Жителі Запоріжжя на колінах прощалися з грузинським добровольцем (відео)

Жителі Запоріжжя на колінах прощалися з грузинським добровольцем (відео)
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У Запоріжжі попрощалися з грузинським добровольцем Гіоргі Саралідзе (позивний Гюрза-2), що служив у 57-й бригаді. Він загинув 31 жовтня внаслідок обстрілу бойовиками опорного пункту неподалік Опитного, що на Донеччині. Гіоргі Саралідзе – підполковник грузинської армії, учасник російсько-грузинської війни 2008 року. З початком війни на Донбасі Гюрза-2 приїхав до України, де став добровольцем батальйону «Азов». У 2015 році був тяжко поранений під час боїв у Широкиному. Згодом служив командиром розвідувального взводу у 92-й та у 57-й бригаді. Поховали Гіоргі Саралідзе на запорізькому цвинтарі святого Миколая. У загиблого залишилася дружина.

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