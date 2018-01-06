У день, коли деякі східні християнські церкви відзначають різдвяний Святвечір за юліянським календарем, віряни Грецької (Елладської) православної церкви, як і Вселенського Константинопольського патріархату, святкують Богоявлення. В день свята відбувається обряд Великого водосвяття. У храмах в день Богоявлення проходять спеціальні служби, після яких парафіяни на чолі зі священиками йдуть до водойм, де відбувається обряд занурення хреста у воду. Обряд водосвяття приваблює безліч народу. Завжди знаходяться сміливці, готові стрибнути за хрестом у холодну воду, бо це вважається богоугодним вчинком і приносить благословення, здоров’я та удачу на весь рік.