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12 Лютий 2018, Київ 09:27
Відео

Олімпіада-2018. Південні корейці палили спільний прапор, протестуючи через запрошення Мун Чже Іна відвідати КНДР (відео)

Олімпіада-2018. Південні корейці палили спільний прапор, протестуючи через запрошення Мун Чже Іна відвідати КНДР (відео)
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У неділю, 11 лютого, у Сеулі близько півтори тисячі південнокорейських демонстрантів висловили обурення запрошенням на адресу їхнього президента Мун Чже Іна від лідера Північної Кореї Кім Чен Ина - відвідати КНДР. Напередодні, 10 лютого, під час зустрічі у Сеулі (з делегацією КНДР) сестра Кім Чен Ина Кім Йо Чжон передала президентові Південної Кореї особисте послання від свого брата. У ньому, як повідомляють, є запрошення на адресу Мун Чже Іна - відвідати КНДР. За оцінками поліції, близько 1300 демонстрантів зібралися перед Dongdaemun Design Plaza і спалили уніфікований півострівний прапор, який використовували північно- та південнокорейські спортсмени під час церемонії відкриття зимової Олімпіади в Пхьончхані.

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