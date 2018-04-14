У центрі столиці Угорщини, Будапешта, відбувається антиурядова акція протесту, в якій беруть участь десятки тисяч людей. Захід організували угорські інтернет-блогери й цивільні активісти. Протестувальники вимагають проведення нових парламентських виборів в Угорщині. На думку промовців, в основному молодих громадян, які не представляли конкретних партій чи політичних рухів, на минулих виборах провладна коаліція вдалася до фальсифікацій і залякування виборців, розпалювання ненависті і поширення брехні. Демонстранти скандували: «Орбане, забирайся геть! Генерального прокурора – у відставку!» На початку тижня прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив про «історичну» перемогу своєї правої партії «ФІДЕС» на загальнонаціональних виборах, що дає йому можливість утретє поспіль очолити уряд країни.