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15 Квітень 2018, Київ 00:46
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Багатотисячна хода проти Орбана у Будапеші (відео)

Багатотисячна хода проти Орбана у Будапеші (відео)
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У центрі столиці Угорщини, Будапешта, відбувається антиурядова акція протесту, в якій беруть участь десятки тисяч людей. Захід організували угорські інтернет-блогери й цивільні активісти. Протестувальники вимагають проведення нових парламентських виборів в Угорщині. На думку промовців, в основному молодих громадян, які не представляли конкретних партій чи політичних рухів, на минулих виборах провладна коаліція вдалася до фальсифікацій і залякування виборців, розпалювання ненависті і поширення брехні. Демонстранти скандували: «Орбане, забирайся геть! Генерального прокурора – у відставку!» На початку тижня прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив про «історичну» перемогу своєї правої партії «ФІДЕС» на загальнонаціональних виборах, що дає йому можливість утретє поспіль очолити уряд країни.

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