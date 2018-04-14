У Будапешті тисячі людей протестують із вимогою нових виборів

У центрі столиці Угорщини, Будапешта, відбувається антиурядова акція протесту, в якій беруть участь десятки тисяч людей. Як повідомляє кореспондент Радіо Свобода, вони заповнили усю площу Лайоша Кошута в центрі Будапешта і бічні вулиці.

Захід організували угорські інтернет-блогери й цивільні активісти. В соціальних мережах можна прочитати повідомлення, що таку саму демонстрацію у Будапешті проведуть і наступної суботи.

Протестувальники вимагають проведення нових парламентських виборів в Угорщині. На думку промовців, в основному молодих громадян, які не представляли конкретних партій чи політичних рухів, на минулих виборах провладна коаліція вдалася до фальсифікацій і залякування виборців, розпалювання ненависті і поширення брехні.

З трибуни учасники акції засудили складання списків «людей Сороса», які з’явилися цього тижня у провладному виданні Figyelő («Спостерігач»), де оприлюднили імена близько 200 людей із числа угорських правозахисників, викладачів Центральноєвропейського університету, журналістів, політиків і вчених, які гостро критикують чинну владу. Промовці назвали це «путінським прийомом».

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Також лунали заклики до опозиційних партій об’єднатится перед небезпекою посилення «авторитарної диктатури», задля подолання корупції, захисту свободи слова і прав громадян.

Демонстранти скандували: «Орбане, забирайся геть! Генерального прокурора – у відставку!»

Вуличні демонстрації також відбулися у деяких обласних центрах, за кордоном, зокрема у Кракові та Варшаві, де проживають угорці. 15 квітня за участю бельгійських угорців відбудеться вулична хода протесту у Брюсселі.

На початку тижня прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив про «історичну» перемогу своєї правої партії «ФІДЕС» на загальнонаціональних виборах, що дає йому можливість утретє поспіль очолити уряд країни.

«ФІДЕС» мала майже 49% голосів на виборах 8 квітня, значно випередивши радикальну націоналістичну партію «Йоббік», яка набрала близько 20%.

Орбан, 54-літній право-популістський політик, який очолюватиме уряд найдовше за посткомуністичну історію Угорщини, має сильні євроскептичні погляди, а його кампанія будувалася на антиемігрантській риториці.

Опозиційні партії висловили занепокоєння з приводу того, що такий результат виборів дозволить автократичному Орбану проштовхнути конституційні зміни, продовжувати придушення громадянських активістів і посилити вплив на структуру державної влади.