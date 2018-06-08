Вісьмох росіян, які протестували у Москві в 1968 році проти вторгнення Радянського Союзу до Чехословаччини, вшанували у Чехії. Міністр закордонних справ Чехії Мартін Стропніцкі вручив нагороди трьом членам групи, що вижили – Віктору Файнбергу, Павлу Литвинову та Тетяні Баєвій. У серпні 1968 року усіх їх швидко заарештувало КДБ, із подальшим тюремним ув’язненням або роками вигнання. Після церемонії, Баєва сказала, що вона була шокована вторгненням і не обдумувала тоді можливих наслідків протесту для себе. (Відео «Настоящего времени», проекту Радіо Свобода за участі «Голосу Америки»).