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29 Травень 2018, Київ 20:07
Новини | Суспільство

Чеські активісти вимагають звільнення Сенцова

Чеські педагоги, режисери, лікарі, письменники та громадські діячі вимагають звільнення українського режисера та інших в’язнів, яких, на їхню думку, незаконно утримує Росія. Комітет чеського підрозділу міжнародного письменницького об’єднання PEN опублікував у Facebook відповідне відеозвернення із хештегом #FreeSentsov.

У своєму зверненні до громадськості чехи згадали про власний трагічний досвід політичних процесів у 50-х роках минулого століття та радянську окупацію Чехословаччини у 1968-му році.

«Історія повторюється за схожих обставин, наш обов’язок захистити тих, хто незаконно утримується в Російській Федерації», – наголошують у відеозверненні.

На думку чеських активістів, справа Олега Сенцова має нагадати світу як про анексію Криму так і про те, що відбувається у російських в’язницях, де незаконно відбуває строк не лише український режисер, але і щонайменше 60 інших українських громадян.

У відео вони також закликали до активних дій чеську владу, зокрема міністра закордонних справ Чехії Мартіна Стропницького, який, за їхніми словами, має проявити більший тиск на Росію, а саме на президента країни Володимира Путіна та прем’єр-міністра Дмитра Медведєва.

«Усі, хто може чимось допомогти в цій справі, – мають це зробити негайно, щоб показати Олегові, що ми про нього думаємо», – наголосила чеська письменниця Тереза Семотамова.

Російські спецслужби затримали Олега Сенцова й активіста Олександра Кольченка в анексованому Криму в травні 2014 року. Їх звинуватили в організації терактів на півострові. Суд засудив Сенцова до 20 років колонії суворого режиму. Кольченко отримав 10 років колонії. Обвинувачені свою провину не визнали.

Сенцова утримують у колонії в Лабитнангі – місті в Ямало-Ненецькому автономному окрузі Росії, розташованому північніше Північного полярного кола.

За даними ініціативи Let My People Go, у Росії з політичних мотивів утримують 64 людини.

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