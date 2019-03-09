Режисер Держипільський про Шевченківську премію, Бандеру і Донбас

Поділ України на Схід і Захід є нав’язаним пропагандою міфом. Це зазначив Радіо Свобода художній керівник Івано-Франківського драматичного театру Ростислав Держипільський. Він загадав, як незадовго до війни його театр виступав з аншлагом у Донецьку. За словами режисера, багато донеччан «приходили не на виставу, а подивитися на «этих бандер». Зрештою глядачі добре прийняли акторів із Західної України, висловлюючи їм захоплення і російською мовою. Івано-Франківський театр продовжує гастролювати на Донбасі під час розв’язаної Росією війни. І місцеві глядачі кажуть: «якби ви приїжджали раніше, може, цих подій не трапилося». Держипільський розповів також, яке значення він надає отриманій ним цього року Шевченківській премії і чи варто митцеві підтримувати певного політика на президентських виборах?