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19 Лютий 2019, Київ 18:05
Новини | Суспільство

Стали відомі імена лауреатів цьогорічної Шевченківської премії

Торік Шевченківську премію з літератури здобула Емма Андієвська

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Комітет з Національної премії імені Тараса Шевченка назвав цьогорічних лауреатів. Про це повідомив у Facebook член комітету Ростислав Семків. Так, у номінації «Література, публіцистика, журналістика» перемогу здобули Богдан Горинь та Оксана Забужко.

Оксана Забужко, українська письменниця
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У номінації «Музичне мистецтво» – Володимир Шейко. Переможцем у категорії «Візуальне мистецтво» став Василь Чебаник.

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Найкращим у номінації «Кіномистецтво» став Роман Бондарчук, у категорії «Театральне мистецтво» – Ростислав Держипільський.

Результати голосування комітету невдовзі передадуть на затвердження президентові Петру Порошенку, а саму премію вручатимуть, за традицією, на початку березня.

Торік Шевченківську премію з літератури здобула Емма Андієвська.

Ексклюзивне інтерв’ю Емми Андієвської для Радіо Свобода (відео)
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Ексклюзивне інтерв’ю Емми Андієвської для Радіо Свобода (відео)

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Шевченківська премія – найвища державна нагорода України в галузі культури і мистецтва.

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