Стали відомі імена лауреатів цьогорічної Шевченківської премії

Комітет з Національної премії імені Тараса Шевченка назвав цьогорічних лауреатів. Про це повідомив у Facebook член комітету Ростислав Семків. Так, у номінації «Література, публіцистика, журналістика» перемогу здобули Богдан Горинь та Оксана Забужко.

У номінації «Музичне мистецтво» – Володимир Шейко. Переможцем у категорії «Візуальне мистецтво» став Василь Чебаник.

Найкращим у номінації «Кіномистецтво» став Роман Бондарчук, у категорії «Театральне мистецтво» – Ростислав Держипільський.

Результати голосування комітету невдовзі передадуть на затвердження президентові Петру Порошенку, а саму премію вручатимуть, за традицією, на початку березня.

Торік Шевченківську премію з літератури здобула Емма Андієвська.

Шевченківська премія – найвища державна нагорода України в галузі культури і мистецтва.