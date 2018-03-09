Шевченківська премія 2018 року: 8 лауреатів у 5 категоріях

Президент України Петро Порошенко вручив Шевченківську премію. Цього року нагороду отримали 8 лауреатів у категоріях література, публіцистика, музичне мистецтво, візуальне мистецтво і кіномистецтво.

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Шевченківську премію з літератури отримала авторка 45 поетичних і прозових книжок та 17 тисяч картин, українка, що живе в Мюнхені, Емма Андієвська. Вона народилася в Донецьку, який тоді, в 1931 році, ще називався Сталіно, потім із родиною переїхала спочатку до Вишгорода, а згодом – у 1939 році – до Києва, де її батька вбили енкаведисти. А під час Другої світової війни разом із мамою Емма Андієвська виїхала до Німеччини і прожила там майже все життя, але ні на хвилину не забувала про Україну, якій присвятила свою творчість.

​Лауреатом у категорії «публіцистика» став доктор історичних наук, директор Українського наукового інституту Гарвардського університету, автор книги «Брама Європи. Історія України від скіфських воєн до незалежності» Сергій Плохій.

​Книга «Брама Європи» видана у 2015 році, перекладена українською у 2016-му, визнана кращою у галузі публіцистики. Вона як «стиснута пружина» української історії за 2,5 тисячі років, містить усе важливе і визначальне, але при цьому сприймається легко.

У категорії «Кінематографія» лауреатами стали четверо творців сучасного українського документального кіно: режисер циклу історико-документальних фільмів, присвячених Революції гідності, Володимир Тихий і співавтори документальних стрічок – оператори Юрій Грузінов, Ярослав Пілунський і Сергій Стеценко. Пілунський і Грузінов –​ автори фільму «Перша сотня» про громадських активістів Революції гідності.

За мистецький проект «Втрачений Рай» премію отримав Павло Маков –​художник, член Королівського товариства живописців та графіків Великої Британії, член-кореспондент Академії мистецтв України.

Лауреатом у категорії «музичне мистецтво» стала композитор Вікторія Польова, чиї композиції, на думку музикознавців, одні з найкращих у загальній картині сучасної української музики.

​Цьогоріч лауреатів у номінації «театр» не було. Як пояснив Радіо Свобода міністр культури України Євген Нищук, діячі культури у названій номінації, до яких була цікавість Шевченківського комітету, нещодавно вже отримували державну премію.

«За статутом, не можуть розглядатись ті чи інші особи, які отримали вже нагороду, щоб отримувати знову державну нагороду», – зазначив міністр.

Євген Нищук повідомив, що грошова премія у 2018 році становить 248 тисяч гривень. Окремо Нищук відмітив лауреатів із «Вавилону’13» – об’єднання режисерів, операторів та кінематографістів документального кіно, і назвав їхню діяльність мужнім громадянським вчинком.

Це тема, яка для кожного з нас близька, тема «Майдану», яку в силу часу хочуть стерти, хочуть нівелювати

«Це тема, яка для кожного з нас близька, тема «Майдану», яку в силу часу хочуть стерти, хочуть нівелювати. Вони зробили цей факт, цю сатисфакцію і вони її зробили на всі покоління, тому що вони зібрали «по крупинках всі деталі», так само, як вони зараз роблять: продовжують відтворювати і фіксувати всі події на сході країни», –​ сказав міністр культури в коментарі Радіо Свобода.

Режисер-документаліст Володимир Тихий відзначив важливу роль українського документального кіно у час «інформаційної війни».

«Цифрові технології стали «зброєю». Зброєю на рівні уваги мільйонів людей. «Майдан» – це подія світового масштабу. Про «Майдан» будуть зарубіжні режисери знімати і далі, і багато різного, і може і такого, що у нас волосся може дибки ставати. Ми маємо бути готові до того, що ми маємо дуже багато докласти зусиль і енергії, щоб нас почали справді «бачити», – зазначив він у коментарі Радіо Свобода.

У 2017 році Шевченківську премію отримали 4 лауреати в категоріях: публіцистика, музичне мистецтво, візуальні мистецтва та кіномистецтво.

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