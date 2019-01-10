Project W: як Вільям Шекспір українським ветеранам допомагає

У травні на українських театралів чекає унікальна подія – прем’єра вистави за п’єсою «Дванадцята ніч» класика європейської драматургії Вільяма Шекспіра. У постановці п’єси беруть участь заслужений артист України Олексій Гнатковський (режисер вистави) і народний артист України, директор Івано-Франківського драматичного театру Ростислав Держипільський (художній керівник), а також ветерани бойових дій на сході і волонтери (як актори). Постановка вистави – перший проект соціального англомовного театру «Ветеранський театр», або ж «Project W» (Veterans, Volunteers and William)», який створено минулого року. У планах театру «Project W» на цей рік – гастролі Україною та участь у міжнародних театральних фестивалях тощо.

Боєць 81-ї аеромобільної бригади Володимир Бойправ, аеророзвідник Євген Ярило, старший солдат підрозділу 56-ї окремої мотопіхотної бригади Сергій Вікарчук-Євпаторійський, засновниця інформаційного порталу «Veterano Service», волонтер Лариса Микитьон – ці та інші ветерани і волонтери стали акторами «Ветеранського театру». Але перш ніж пробуватись як актори, вони вивчають англійську мову. Для кожного з них мовні курси та участь у постановці Шекспірової п’єси – це не лише відкриття нових, творчих обріїв, а й «терапія театром» і можливість спілкуватися з однодумцями.

Серед ініціаторів створення «Ветеранського театру» – ветеран АТО, співзасновник школи вивчення англійської мови English Among People Ігор Касьян і капелан, керівник громадської благодійної організації ELEOS-Ukraine Сергій Дмитрієв. До команди долучились ветерани-бізнесмени, волонтери і громадські активісти – всі вони «творять мистецтво, котре відповідає на соціальні виклики часу», каже Касьян. Рішення ставити п’єсу Шекспіра не випадкове – адже він знаний як драматург, котрий ставив гострі соціальні, політичні питання, актуальні дотепер.

​«Завдання проекту – показати українському суспільству ветеранів нинішньої війни з іншого боку, як творчих людей. Ми хочемо, щоб талант і натхнення наших ветеранів побачили у світі. А вивчити англійську мову, зіграти у п’єсі Шекспіра – це труднощі, які ветерани здолають своєю працею і наполегливістю», – пояснив Ігор Касьян у розмові з Радіо Свобода.

«Project W» підтримали посольство Великобританії в Україні й українські митці, серед яких відомий режисер і актор Ахтем Сеітаблаєв. На його думку, цей проект – чудова нагода «долучити ветеранів до соціально-культурного життя країни через мистецтво».

Соціальний аспект «Ветеранського театру»

Як зазначив у розмові з Радіо Свобода капелан, керівник благодійної організації ELEOS-Ukraine отець Сергій Дмитрієв, для учасників бойових дій театральна постановка є своєрідною мистецькою реабілітацією, а також можливістю розкрити свій творчий потенціал і ресурс. До того ж, як наголошує священик, «Ветеранський театр» вирішує різні соціальні проблеми: наприклад, частина виручених під час вистави коштів буде спрямована на підтримку соціально-культурних проектів, авторами яких є діти віком 15–17 років і які висвітлюють проблеми і виклики сучасного суспільства.

Ми плануємо успішно закінчити репетиції і представити Шекспірову «Дванадцяту ніч» у Києві й інших містах України

«Ми плануємо успішно закінчити репетиції і представити Шекспірову «Дванадцяту ніч» у Києві й інших містах України. Звісно, хотілось би поїхати на гастролі за кордон, взяти участь у міжнародних театральних фестивалях, але це поки що мрії. У нас на це немає фінансування, тож ми проведемо низку благодійних акцій на підтримку нашого театру і п’єси», – додає Сергій Дмитрієв в інтерв’ю для Радіо Свобода.

Після прем’єри п’єси Шекспіра «Ветеранський театр» планує ставити вистави інших авторів, а також удосконалювати англійську мову.