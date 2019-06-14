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14 Червень 2019, Київ 19:23
Відео

США: наше відео показує, як іранці знімають із борту танкера магнітну міну. Тегеран це заперечує – відео

США: наше відео показує, як іранці знімають із борту танкера магнітну міну. Тегеран це заперечує – відео
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Сполучені Штати Америки звинуватили Іран у нападі на танкери в Оманській затоці. Про це заявив державний секретар США Майк Помпео. Вашингтон опублікував відео, на якому, як стверджує влада США, бійці Корпусу вартових Ісламської революції знімають із борту танкера магнітну міну, яка не спрацювала, щоб, за словами американців, замести сліди. Тегеран свою причетність заперечує. У четвер на двох суднах в Аравійському морі пролунали вибухи. Практично відразу в пресі з’явилася версія, що те, що сталося, – спланована атака. Екіпаж одного з суден евакуювали іранці, людей із іншого танкера врятували американські моряки. (Відео Reuters)

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