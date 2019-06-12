Японія намагається послабити напругу між Іраном та США: Абе вирушив до Тегерана

Прем’єр-міністр Японії Абе Сіндзо 12 червня прибув до Тегерану в надії послабити напругу між Іраном і Сполученими Штатами. У столиці Ірану він зустрічається з президентом Ірану Хасаном Роугані та планує також зустріч із верховним лідером аятолою Алі Хаменеї.

Це перший візит чинного прем’єр-міністра Японії до Ірану за понад 40 років.

Перед від’їздом з Токіо Абе висловив своє занепокоєння дедалі сильнішою напругою в регіоні Близького Сходу.

«Японія хоче зробити все можливе для досягнення миру та стабільності в регіоні», – додав він.

Токіо – один із найближчих союзників США в Азії, який водночас підтримує хороші відносини з Тегераном. Попередньо Іран відвідав міністр закордонних справ Таро Коно, який провів закриту зустріч зі своїм іранським колегою Могаммадом Джавадом Заріфом.

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За словами окремих іранських чиновників, Тегеран планує просити Японію виступити посередником у переговорах із Вашингтоном для послаблення нафтового ембарго.

«Японія може допомогти послабити напругу, що триває між Іраном та Америкою… Як жест доброї волі, Америка має скасувати несправедливі санкції щодо нафти, подовжити їх відтермінування або припинити запровадження», – цитує інформаційна агенція Reuters неназваного високопоставленого іранського посадовця.

Інший чиновник, на якого посилається Reuters, називає Абе «чудовим посередником, який може цьому сприяти».

Водночас в японському уряді заявляють, що Абе не представлятиме вимоги Тегеранові та не передаватиме жодних повідомлень від Вашингтона, натомість він планує виступити нейтральним посередником – такі дані наводить агенція AFP.

Звертаючись до уряду Ірану напередодні візиту Абе, президент Роугані заявив, що тиск США на його країну «сягнув свого максимуму».

«Від сьогодні погрози і тиск втрачатимуть свою вагу і почнуть виснажуватися», – додав він.

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Американсько-іранські відносини зайшли в глухий кут минулого року після того, як Вашингтон вийшов з ядерної угоди 2015 року, що передбачали послаблення санкцій проти Ірану. Трамп пояснив це рішення тим, що Іран нібито продовжив розробку ядерної зброї, хоча, за умовами угоди, мав відмовитися від цього. Також він звинуватив іранську владу в підтримці бойовиків у регіоні.​

Договір про припинення ядерної програми Ірану в обмін на пом’якшення міжнародних санкцій у 2015 році підписали Сполучені Штати Америки, Британія, Франція, Німеччина, Китай та Росія.

З того часу США знову запровадили санкційні обмеження проти Ірану, Білий дім посилив антиіранську риторику та збільшив свою військову присутність на Близькому Сході.

Іран заперечує підтримку екстремістських угруповань та запевняє, що його ядерна програма спрямована винятково на забезпечення потреб цивільної енергетики.