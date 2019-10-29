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29 жовтня 2019, Київ 21:50
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«Повернення імен»: у Москві згадали жертв політичних репресій – відео

«Повернення імен»: у Москві згадали жертв політичних репресій – відео
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У Москві 29 жовтня, напередодні Дня пам’яті жертв політичних репресій у Росії, відбувається акція «Повернення імен», яку організовує правозахисний центр «Меморіал». З 10:00 упродовж 12 годин на Луб’янській площі біля Соловецького каменя, змінюючи один одного, люди читають імена загиблих у роки радянського терору. Попри те, що імена розстріляних зачитують по 12 годин без зупинки, за всі роки акції ледь дійшли до середини списку, йдеться в повідомленні «Меморіалу». За даними «Меморіалу», акції пам’яті відбудуться в 35 містах Росії, а також в анексованому Криму, Варшаві, Вашингтоні, Нью-Йорку, Мінську, Лондоні та Празі. (Відео Reuters).

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