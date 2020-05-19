Хмельницьке підприємство «Новатор», що входить до складу державного концерну «Укроборонпром», заявило, що за 10 днів його інженери розробили апарат штучної вентиляції легенів. Ціна виробу набагато нижча, ніж на апарати відомих виробників. МОЗ видав дозвіл «Новатору», але це обурило лікарів інтенсивної терапії: вони говорять, що представлений апарат для лікування COVID-19 не підходить. (Відео телеканалу «Настоящее время», створеного Радіо Свобода з участю «Голосу Америки»)