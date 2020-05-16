У МОЗ відповіли на критику вітчизняних розробок апаратів ШВЛ з боку Асоціації анестезіологів

Міністр охорони здоров’я Максим Степанов заявляє, що закупівлі апаратів штучної вентиляції легень, які напередодні критикувала Асоціація анестезіологів України, не передбачається.

Степанов сказав про це 16 травня під час онлайн-брифінгу.

«Після проведення необхідних консультацій з експертами та президентом Асоціації анестезіологів України Сергієм Дубровим потреби в таких апаратах не виявлено. Також МОЗ підкреслює, що експертна думка українських лікарів-анестезіологів є найважливішим критерієм для впровадження чи придбання тієї чи іншої продукції», – заявив Степанов.

Напередодні Асоціація анестезіологів України у відкритому листі до президента України Володимира Зеленського і Кабінету міністрів розкритикувала українські розробки апаратів штучної вентиляції легень.

«Останнім часом багато «інженерів» розробляють та закликають до масового виробництва своїх винаходів, які начебто можуть замінити апарати ШВЛ. Апофеозом цієї діяльності стало отримання дозволу на виробництво одного з «апаратів ШВЛ» на базі ручного дихального мішка «Амбу». Проте будь-який анестезіолог розуміє, що вентиляція мішком Амбу можлива лише на короткий час при проведенні заходів реанімації пацієнта із зупинкою дихання. Адекватна вентиляція пацієнта неможлива без наявності сучасних режимів з контролем за об’ємом або тиском та синхронізації апарату з пацієнтом», – мовиться у листі.

Як наголосили в асоціації, фахівці називають деякі з цих розробок «вбивцями».

Члени асоціації вимагають враховувати їхню професійну думку при ухваленні рішень щодо закупок апаратів ШВЛ, оснащувати лікарні якісними апаратами і враховувати можливості обслуговування та навчання лікарів при виборі виробника та постачальника цих апаратів.

Раніше керівництво державного підприємство «Новатор» із міста Хмельницького повідомило Радіо Свобода, що готове виготовити 10 тисяч апаратів штучної вентиляції легень за чотири тижні.

Міністр охорони здоров’я Максим Степанов заявляв, що МОЗ надав підприємству дозвіл на виготовлення апаратів ШВЛ. За його словами, пропонований заводом із Хмельницького прилад – це «модернізований мішок Амбу, який може бути використаний в екстреній медичній допомоги на нетривалий період, щоб довезти тяжкохворого до лікарні».

Колишня очільниця МОЗ Уляна Супрун розкритикувала таке рішення, заявивши про «чергове схвалення витрачання коштів платників податків та новий простір для проведення корупційних оборудок».

«Виглядає так, що МОЗ України разом зі своїми «експертами» фактично дали дозвіл на виробництво обладнання, яке не потрібне, а його використання може бути небезпечним для пацієнтів», – зазначила вона.

Від початку епідемії коронавірусною інфекцією в Україні заразилися 17 858 людей, з них 4906 – вже одужали, 497 – померли.