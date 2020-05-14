Дивна історія постачання російських апаратів ШВЛ у США стає ще дивнішою

Це називали жестом доброї волі, можливістю поліпшити напружені відносини між Москвою і Вашингтоном у той час, коли обидві країни борються з коронавірусом. Але поставка апаратів штучної вентиляції легень та іншого медичного приладдя з самого початку супроводжувалася плутаниною і суперечливою інформацією.

Чи було це гуманітарною допомогою? Або Сполучені Штати закупили обладнання, яке можуть виробляти самостійно? Хто за це заплатив? Чи розумів хто-небудь, що причетні до поставки російські компанії можуть перебувати під санкціями Міністерства фінансів США? Чи справді Кремль прагнув здобути пропагандистську перемогу? Або, можливо, він просто знущався зі Сполучених Штатів?

Як з’ясувалося, 45 апаратів ШВЛ, поставлених із Росії, так і не використовувалися в Сполучених Штатах, а деякі з них були тієї самої моделі, яка, можливо, стала причиною пожеж, у результаті яких загинули кілька пацієнтів, хворих на COVID-19 в Росії. В результаті цих подій російські відомства заборонили використання деяких моделей апаратів ШВЛ, незважаючи на те, що таке обладнання зараз вкрай необхідне.

Із самого початку цієї історії Кремль говорив про постачання медичного приладдя в США як про великодушний жест, а державні ЗМІ Росії транслювали сюжети про це – наприклад, як вантажний літак «Антонов» завантажується ящиками, на яких написано: «З Росії з любов'ю». Тоді, крім апаратів штучної вентиляції легень, у США доставили маски, гумові рукавички та інший медичний інвентар.

Посол Росії в США назвав це «гуманітарною місією».

«Ми впевнені, що Америка в разі необхідності теж надасть нам допомогу, і з радістю приймемо її. Без будь-якої політизації», – написав Анатолій Антонов на своїй сторінці в фейсбуці.

Через день після того, як вантаж прибув до Нью-Йорка, президент США Дональд Трамп похвалив свого російського колегу Володимира Путіна. Тоді ж Трамп відповів на питання про те, чи не боїться він, що ці дії можуть бути лише пропагандистським засобом.

«Я анітрохи не турбуюся про Росію і пропаганду, – сказав Трамп журналістам у Білому домі 2-го квітня. – Я погодився прийняти велику кількість високоякісних медичних виробів. Вони можуть врятувати багато життів, і я готовий приймати їх щодня».

Питання виникли, коли Держдепартамент США спростував заяви російських чиновників, заявивши, що насправді поставка вантажу була оплачена американською стороною і не була благодійною пожертвою. Тоді речниця МЗС Росії Марія Захарова підтвердила, що Вашингтон оплатив половину вартості вантажу, інша частина була за рахунок Москви.

Карати порушників?

Крім того, вона повідомила, що російську частину витрат поніс Російський фонд прямих інвестицій (РФПІ) – суверенний інвестиційний фонд, який був створений урядом Росії для залучення інвестицій у країну і керує капіталом у розмірі 10 мільярдів доларів.

Крім того, з 45 пристроїв ШВЛ, які були у вантажі, багато було зроблено на Уральському приладобудівному заводі – підприємстві, що належить компанії «Концерн радіоелектронних технологій (КРЕТ)».

КРЕТ, у свою чергу, належить держкорпорації «Ростех» – великому державному конгломерату, що об’єднує кілька відомих російських виробників військової техніки й технологій.

І РФПІ, і «Ростех» перебувають під санкціями Міністерства фінансів США. РФПІ разом зі своєю колишньою материнською компанією, державним банком «Внєшекономбанк» опинився під санкціями в 2015 році. Цей мало на меті покарати Росію за захоплення Кримського півострова в України попереднього перед тим року. З аналогічних причин були ухвалені санкції щодо «Ростеха».

Минулого місяця представник РФПІ повідомив Радіо Свобода, що цього конкретного випадку санкції США щодо РФПІ не стосувалися.

Представник Міністерства фінансів США дав аналогічне пояснення. Він також припустив, що американська влада має право в окремих випадках робити винятки з чинних санкційних заходів.

«Не схоже, що експортер гуманітарних вантажів, отриманих від російського уряду, перебуває під санкціями або є особою, взаємодія з якою заборонена за рішенням влади у зв'язку з санкціями, пов’язаними з Україною і Росією, – сказав Радіо Свобода прессекретар Міністерства фінансів США. – У процесі застосування санкцій міністерство має повноваження видавати дозволи американським юридичним особам на здійснення окремих операцій, які відповідають зовнішньополітичним інтересам і національній безпеці США».

Сукупна вартість усього вантажу офіційно не була розкрита ані Сполученими Штатами, ані Росією.

Серед доставлених у США апаратів штучної вентиляції легень як мінімум 15 було моделі «Авента-М», іще 25 були зроблені на інших російських заводах, про походження решти п’яти нічого не відомо.

Використовуючи загальнодоступні прайс-листи, Радіо Свобода визначило, що сукупна роздрібна вартість апаратів ШВЛ без знижок – не менш ніж 1 мільйон доларів.

Цю цифру пізніше підтвердили в репортажі телеканалу ABC News 1 травня: в ньому мовилося, що Росія виставила Сполученим Штатам рахунок на 660 тисяч доларів.

У звіті про поставку, яке надало Федеральне агентство з надзвичайних ситуацій (FEMA) – орган, що координує діяльність уряду США щодо пандемії, – мовиться, що в доставленому Росією вантажі було також 4 тисячі масок М-95, які використовуються військовими для захисту від біологічних і хімічних атак, 15 тисяч респіраторів, 30 тисяч хірургічних рукавичок, 400 тисяч одиниць медичного одягу, а також інші дрібні предмети.

«Обережно»

У момент прибуття вантажу ні федеральні посадовці США, ні місцеві чиновники в Нью-Йорку і Нью-Джерсі – двох найбільш постраждалих штатах США, – не повідомляли, де саме і яким чином буде використовуватися поставлений інвентар.

20 квітня американський урядовець, знайомий із процесом доставки цієї партії вантажу, повідомив Радіо Свобода, що ці товари не використовуються і, як і раніше, лежать на складах неподалік Нью-Йорка.

Прес-секретар FEMA Джанет Монтезі заявила 12 травня, що апарати штучної вентиляції легень так і не були розподілені по американських лікарнях, бо кількість випадків захворювання COVID-19 в регіоні стабілізувалася.

«Згладження кривої означає, що ці апарати ШВЛ не потрібні», – сказала вона в заяві, яку вперше опублікувало видання BuzzFeed News.

«Через надмірну обережність штати повертають вентилятори у FEMA», – сказала вона.

Монтезі не стала вдаватися в подробиці щодо того, що вона мала на увазі, кажучи про «надмірну обережність».

Але за кілька годин до того слідчі в Росії заявили, що саме апарати «Авента-М», судячи з усього, стали причиною пожеж у двох медичних установах у Москві і Санкт-Петербурзі.

13 травня «Росздоровнагляд» оголосив про припинення використання всіх апаратів «Авента-М», вироблених після 1 квітня 2020 року, через ризики займання.

Чому рішення регулятора стосувалося тільки апаратів, вироблених після 1 квітня – дня поставки обладнання у США, – залишилося неясним. Також не зрозуміло, чи буде Росія відкликати поставку вентиляторів.

Уральський завод є одним із основних російських виробників апаратів ШВЛ й іншого медичного обладнання. Російський уряд нещодавно оголосив про велике замовлення на тисячі нових апаратів, бо в країні продовжує стрімко зростати кількість хворих на COVID-19.

У прес-службі «Росздоровнагляду» не відповіли на дзвінки Радіо Свобода.

Сьогодні Росія займає друге місце за кількістю підтверджених випадків коронавірусного захворювання в світі після Сполучених Штатів.

Виступаючи перед журналістами в Білому домі 15 квітня, Трамп припустив, що американський уряд відповість взаємністю на російський жест.

Я думаю, що Росії знадобляться апарати ШВЛ. Зараз у Москві їм доводиться нелегко. Ми плануємо їм допомогти

«Я думаю, що Росії знадобляться апарати ШВЛ. Зараз у Москві їм доводиться нелегко. Ми плануємо їм допомогти», – сказав Трамп на брифінгу.

Чи залишаються ці плани актуальними й сьогодні, через місяць після тих слів, невідомо.

7 травня Кремль повідомив, що Трамп у перебігу телефонної розмови з Володимиром Путіним запропонував відправити в Росію партію медичного обладнання. Білий дім висловився дещо інакше, заявивши, що Трамп сказав Путіну, що Сполучені Штати «готові допомогти будь-якій країні, яка потребує цієї допомоги, в тому числі і Росії».