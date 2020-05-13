Росія призупиняє використання апаратів ШВЛ після пожеж, такі ж пристрої Москва відправила у США

«Росздоровнагляд» призупинив використання апаратів штучної вентиляції легень «Авента-М», вироблених з 1 квітня 2020 року, які, ймовірно, стали причиною пожеж в двох російських лікарнях і призвели до загибелі шести людей.

«Апарати ШВЛ «Авента-М» використовувалися для надання медичної допомоги пацієнтам в міській клінічній лікарні імені Спасокукоцького в Москві і лікарні Святого Георгія в Санкт-Петербурзі, де сталися пожежі 9 і 12 травня», – йдеться в повідомленні на сайті російського відомства.

Раніше у Федеральному агентстві з надзвичайних ситуацій США заявили, що апарати такої ж моделі були відправлені Росією у США для лікування пацієнтів з COVID-19. Американські посадовці запевнили, що ці пристрої медики у США не брали до використання, їх навіть не доправили до лікарень і зараз повертають федеральному уряду «з міркувань безпеки».

Напередодні «Росздоровнагляд» почав перевірку апаратів штучної вентиляції легень, які застосовуються для лікування тяжкого перебігу COVID-19 у пацієнтів, після двох пожеж із летальними наслідками.

12 травня у Санкт-Петербурзі в результаті пожежі загинули 5 пацієнтів, підключених до апаратів ШВЛ. Перед тим ввечері 9 травня сталася пожежа в 50-й московській лікарні на північному заході Москви, де теж пацієнти були підключені до апаратів ШВЛ, один з них помер.

Апарати ШВЛ, виготовлені на Уральському приладобудівному заводі в місті Єкатеринбурзі, прибули у США на російському літаку з медичним обладнанням, призначеним для боротьби з коронавірусом. У Держдепартаменті повідомили, що США заплатили за вантаж, але не вказали суму. Москва називала цю поставку «допомогою».