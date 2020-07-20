Об’єднані Арабські Емірати запустили з Японії за допомогою японської ракети H-IIA науковий та технологічий зонд на Марс. Запуск безпілотного зонду «Аль-Амаль» (в перекладі з арабського «Надія»), або Hope, відбувся рано вранці 20 липня. Це перша така місія до Червоної планети, ініційована арабською країною. Місія ОАЕ коштує 200 мільйонів доларів, повідомила міністерка передових наук Сара Амірі. Зонд спроєктований для створення повного зображення марсіанської атмосфери та щоденного вивчення сезонних змін. «Це досить потужний сигнал для арабської молоді: якщо ОАЕ здатні досягти Марсу за менше ніж 50 років, вони здатні зробити набагато більше», – заявив інформаційній агенції AP директор проєкту Місії Еміратів на Марс Омран Шараф під час підготовки до запуску. (Відео Reuters)