Доступність посилання

logo-print logo-print
Усі сайти RFE/RL
пошук за словом...
Назад Вперед
ТОП новини
20 липня 2020, Київ 19:16
Відео

ОАЕ надіслали експедицію на Марс з космодрому в Японії – відео

ОАЕ надіслали експедицію на Марс з космодрому в Японії – відео
Embed
ОАЕ надіслали експедицію на Марс з космодрому в Японії – відео

No media source currently available

0:00 0:01:04 0:00
ЗАВАНТАЖИТИ

Об’єднані Арабські Емірати запустили з Японії за допомогою японської ракети H-IIA науковий та технологічий зонд на Марс. Запуск безпілотного зонду «Аль-Амаль» (в перекладі з арабського «Надія»), або Hope, відбувся рано вранці 20 липня. Це перша така місія до Червоної планети, ініційована арабською країною. Місія ОАЕ коштує 200 мільйонів доларів, повідомила міністерка передових наук Сара Амірі. Зонд спроєктований для створення повного зображення марсіанської атмосфери та щоденного вивчення сезонних змін. «Це досить потужний сигнал для арабської молоді: якщо ОАЕ здатні досягти Марсу за менше ніж 50 років, вони здатні зробити набагато більше», – заявив інформаційній агенції AP директор проєкту Місії Еміратів на Марс Омран Шараф під час підготовки до запуску. (Відео Reuters)

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

НА ЦЮ Ж ТЕМУ

ВАС МОЖЕ ЗАЦІКАВИТИ

Нагору
XS
SM
MD
LG