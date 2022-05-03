Росія може оголосити війну, штурм «Азовсталі», спроба анексії «ЛДНР» | Свобода LIVE

Що зробить Путін на 9-те травня?

Володимир Путін може офіційно оголосити війну Україні 9-го травня, вважають західні і американські посадовці. Про це повідомляє CNN. Видання зазначає, що це може дозволити Путіну оголосити і загальну мобілізацію в Росії. Про те, що Путін може вдатися до загальної мобілізації, раніше говорив і керівник військової розвідки України Кирило Буданов в інтерв’ю НВ.

Російські військові штурмують «Азовсталь»

Про це повідомив Суспільному начальник патрульної поліції Маріуполя. Раніше заступник командира полку «Азов». Святослав Паламар повідомив у коментарі «Українській правді», що перед штурмом завод бомбардувала російська авіація. Російське державне агентство «РИА Новости» заявило про «артилерійську стрілянину» на території «Азовсталі». За даними мера Маріуполя Вадима Бойченка, більш ніж 200 цивільних досі переховуються на заводі «Азовсталь».

Росія приєднає ОРДЛО

Путін також намагатиметься «приєднати» території, підкотрольні угрупованням «ДНР» та «ЛНР» до «середини травня». Про це повідомляє CNN із посиланням на розвідку США. Натомість той же Буданов заявив, що лідер Росії іще не вирішив із приєднанням ОРДЛО, зокрема - через неможливість окупувати всю територію Донецької та Луганської областей.

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