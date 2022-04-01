Бородянку і Бучу звільнили, удар по нафтобазі у Росії, генерали-«зрадники» | Свобода Live

На нафтобазі у російському місті Бєлгород, неподалік українського кордону, сталася пожежа.

Губернатор Бєлгородської області В'ячеслав Гладков стверджує, що пожежа сталася внаслідок авіаудару з двох вертольотів українських військ, які зайшли на територію Росії на низькій висоті. Українська сторона офіційно не коментує пожежу в Бєлгороді. А Український журналіст Юрій Бутусов повідомив, що за його даними в Бєлгороді працювали два українські бойові гелікоптери МІ-24.

Володимир Зеленський позбавив Андрія Наумова та ще одного колишнього високопосадовця СБУ генеральських звань, назвавши їх антигероями та «випадковими генералами».

Раніше «Схеми» розповіли, що Андрій Наумов, ексначальник внутрішньої безпеки СБУ, виїхав з України за лічені години до повномасштабного вторгнення армії РФ.

Росія завдала ударів по житловому сектору міста Гірське на Луганщині із реактивних систем залпового вогню.

В результаті – декілька зруйнованих будинків. Одна жінка отримала поранення, повідомив голова Луганської обласної військово-цивільної адміністрації Сергій Гайдай. За його словами, обстановка на Луганщині загострюється, російські війська привозять туди багато техніки, також в область заїхали чеченські бойовики, а російські військові, ймовірно, збільшать кількість обстрілів та спроб прорвати захист українських бійців.

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