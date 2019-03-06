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07 Березень 2019, Київ 00:06
Політика

Оборона, вибори, корупція – основні теми, які порушив заступник держсекретаря США в Києві

Дейвід Гейл у Києві, 6 березня 2019 року

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Протидія російській агресії, антикорупційні реформи і вибори – такі головні теми приїхав обговорити у Києві заступник держсекретаря США з політичних питань Дейвід Гейл.

Сполучені Штати віддані суверенітетові України, яка стоїть перед загрозою російської агресії, і готові посилювати санкції проти агресора. Цей «головний меседж» високопоставлений американський дипломат озвучив, зокрема, під час зустрічі з керівництвом Міністерства оборони.

«Мій головний меседж сьогодні: повна підтримка народу України у стримуванні російської агресії», - наголосив Дейвід Гейл, якого цитує прес-служба міністерства.

На зустрічі в оборонному відомстві, яке зараз струшують корупційні скандали, пролунала також згадка про необхідність антикорупційних реформ. Про це повідомило посольство США в Україні.

«Америка має тверді наміри підтримувати реформи України у галузі безпеки та оборони, а також у цивільній сфері. Ці реформи включають антикорупційні ініціативи, такі, як створення Вищого антикорупційного суду», – цитує посольство у своєму твітері заяву високопосадовця.

Свій візит в Україну Дейвід Гейл розпочав із зустрічі з представниками громадянського суспільства, де наголосив на підтримці Сполученими Штатами вільних і чесних виборів в Україні. Він також вшанував пам’ять героїв Небесної сотні, поклавши квіти до меморіалу загиблим героям на вулиці Інститутській у Києві.

У програмі візиту, що триватиме до 8 березня, – зустрічі з керівниками країни і з політичними лідерами. Візит відбувається у розпал виборчої кампанії. Отож, на думку експертів, посланець Держдепартаменту зустрінеться, зокрема, з основними кандидатами на президентську посаду.

«Американці прагнуть ознайомитися з ситуацією на місці. У нас ситуація, якщо говорити про прогнози, зараз відкрита. І, звичайно, американці зустрічаються з різними кандидатами. Це нормально, це прийнято в дипломатії», – сказав «Голосу Америки» професор політології Києво-Могилянської академії Олексій Гарань.

Олексій Гарань
Олексій Гарань

За його словами, «для Америки важлива передбачуваність нового керівництва країни, нового складу парламенту, нового уряду». «А тут певності немає. Тому що одних кандидатів американці знають краще і вони більш передбачувані, а інші менш передбачувані», – зауважує політолог.

Відповідаючи на питання, чи приїхав Дейвід Гейл, аби визначитись, кого будуть підтримувати Сполучені Штати, Гарань зауважив: «Прямо так ніде сказано не буде».

Політолог зазначив: «Із того, що говорять у довірливих розмовах американські аналітики, про що ведуть мову на закритих зустрічах бізнесмени і представники західних інвестиційних компаній, – для них, звичайно, найбільш передбачуваним є чинний президент. Але це не означає, що вони будуть ухилятися від контактів із іншими кандидатами. Тому що сценарії є різні. І очевидно, що американцям треба вибудувати контакти з іншими кандидатами і з їхніми командами також».

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