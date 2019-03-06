Оборона, вибори, корупція – основні теми, які порушив заступник держсекретаря США в Києві

Протидія російській агресії, антикорупційні реформи і вибори – такі головні теми приїхав обговорити у Києві заступник держсекретаря США з політичних питань Дейвід Гейл.

Сполучені Штати віддані суверенітетові України, яка стоїть перед загрозою російської агресії, і готові посилювати санкції проти агресора. Цей «головний меседж» високопоставлений американський дипломат озвучив, зокрема, під час зустрічі з керівництвом Міністерства оборони.

«Мій головний меседж сьогодні: повна підтримка народу України у стримуванні російської агресії», - наголосив Дейвід Гейл, якого цитує прес-служба міністерства.

На зустрічі в оборонному відомстві, яке зараз струшують корупційні скандали, пролунала також згадка про необхідність антикорупційних реформ. Про це повідомило посольство США в Україні.

«Америка має тверді наміри підтримувати реформи України у галузі безпеки та оборони, а також у цивільній сфері. Ці реформи включають антикорупційні ініціативи, такі, як створення Вищого антикорупційного суду», – цитує посольство у своєму твітері заяву високопосадовця.

Свій візит в Україну Дейвід Гейл розпочав із зустрічі з представниками громадянського суспільства, де наголосив на підтримці Сполученими Штатами вільних і чесних виборів в Україні. Він також вшанував пам’ять героїв Небесної сотні, поклавши квіти до меморіалу загиблим героям на вулиці Інститутській у Києві.

У програмі візиту, що триватиме до 8 березня, – зустрічі з керівниками країни і з політичними лідерами. Візит відбувається у розпал виборчої кампанії. Отож, на думку експертів, посланець Держдепартаменту зустрінеться, зокрема, з основними кандидатами на президентську посаду.

«Американці прагнуть ознайомитися з ситуацією на місці. У нас ситуація, якщо говорити про прогнози, зараз відкрита. І, звичайно, американці зустрічаються з різними кандидатами. Це нормально, це прийнято в дипломатії», – сказав «Голосу Америки» професор політології Києво-Могилянської академії Олексій Гарань.

За його словами, «для Америки важлива передбачуваність нового керівництва країни, нового складу парламенту, нового уряду». «А тут певності немає. Тому що одних кандидатів американці знають краще і вони більш передбачувані, а інші менш передбачувані», – зауважує політолог.

Відповідаючи на питання, чи приїхав Дейвід Гейл, аби визначитись, кого будуть підтримувати Сполучені Штати, Гарань зауважив: «Прямо так ніде сказано не буде».

Політолог зазначив: «Із того, що говорять у довірливих розмовах американські аналітики, про що ведуть мову на закритих зустрічах бізнесмени і представники західних інвестиційних компаній, – для них, звичайно, найбільш передбачуваним є чинний президент. Але це не означає, що вони будуть ухилятися від контактів із іншими кандидатами. Тому що сценарії є різні. І очевидно, що американцям треба вибудувати контакти з іншими кандидатами і з їхніми командами також».