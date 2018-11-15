Вступна кампанія-2019: українські коледжі чекають на кримчан

Під час вступної кампанії 2018 року десятки кримчан із анексованого півострова стали студентами та студентками українських коледжів. І не встигли вони ще адаптуватися, як розпочалася вступна кампанія 2019 року.

На початку жовтня Міністерство освіти і науки України затвердило Умови прийому на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста в 2019 році (Наказ МОН № 1082 від 10 жовтня 2018 року) – далі Умови.

У п. 5 Розділу ІІІ «Прийом на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодший спеціаліст» визначається:

«Особливості прийому до закладів освіти осіб, які живуть на тимчасово окупованій території або переселилися з неї після 01 січня 2019 року, визначається наказом № 560».

Тобто Умови визначають, що діти з тимчасово окупованого Криму мають можливість вступати до коледжів за спрощеною системою, склавши 3 іспити: українську мову, історію України та профільний іспит.

Також в Умовах визначені й основні терміни, з урахуванням можливостей вступу кримчан:

Прийом документів відбувається з 1 до 13 липня 2019 року.

Вступні іспити складаються з 14 до 21 липня 2019 року.

Зарахування відбувається до 12.00 23 липня.

Навчальні заклади, до яких мають право вступити кримчани, визначені Порядком прийому для здобуття вищої та професійно-технічної освіти осіб, які живуть на тимчасово окупованій території України (Наказ МОН України № 560 від 24.05.2016), можливість вступу поширюється і на коледжі, що є в структурі цих вишів:

«Заявник має право вступати для здобуття освітнього ступеня бакалавра (магістра та спеціаліста медичного, фармацевтичного і ветеринарного спрямування) на основі повної загальної середньої освіти та освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста на основі базової або повної загальної середньої освіти до уповноважених вищих навчальних закладів України та вищих навчальних закладів І–ІІ рівнів акредитації в їхній структурі».

Якщо розглянути структуру вищих навчальних закладів, на базі яких діють Освітні центри «Крим – Україна», то є можливість скласти список коледжів, до яких можуть вступати наступного року кримчани:

Остаточну крапку в у нормативно-правовому забезпеченні вступної кампанії 2019 року для осіб із тимчасово окупованого Криму поставлять зміни до Порядком прийому для здобуття вищої та професійно-технічної освіти осіб, які живуть на тимчасово окупованій території України (Наказ МОН України № 560 від 24.05.2016), що з’являться навесні.

Материкова Україна чекає на Вас!

Олег Охредько, експерт і аналітик ЦГП «Альменда»