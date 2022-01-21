«Гроші сп***жені».Чому команда Зеленського досі не запустила стратегічний об’єкт у Чорнобилі? (№319)

Як закрити мільйонні «дірки» у бюджеті на зведення стратегічного об'єкта, якщо гроші вкрали? Ексклюзивні аудіозаписи закритої наради опинилися у розпорядженні «Схем». На них чутно, як у грудні 2020 року призначені за «зеленої влади» посадовці «Енергоатому» разом з приватними підрядниками намагаються придумати, як краще приховати в документах факт зникнення частини коштів на зведення стратегічно важливого об'єкту для України – Централізованого сховища для відпрацьованого ядерного палива. Воно мало допомогти Україні зекономити мільярди, які щорічно йшли до Росії, і позбутися цієї залежності від РФ, куди раніше відправляли це паливо.

Але сховище, яке почали будувати ще за президентства Петра Порошенка, не запрацювало і після зміни влади – вже за Зеленського. Натомість бюджет проєкту постійно зростав, і вже склав понад 2,5 мільярди гривень. З них, як з'ясували журналісти «Схем», більше мільярда було витрачено через нового підрядника, залученого вже за президента Зеленського, контракт з яким – непублічний, а отже громадськість не може проконтролювати на що і як витрачаються кошти. Розслідування «Схем» та ексклюзивний аудіозапис проливають на це світло.