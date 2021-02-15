«Вишеградська група» відзначає 30-літній ювілей

15 лютого 1991 року відбулася зустріч угорського прем’єра Йожефа Антала, президента Чехословаччини Вацлава Гавела і президента Польщі Леха Валенси. На зустіч до угорського міста Вишеград (угорською Visegrád) запросив високих гостей Йожеф Антал. З цього часу вже 30 років поспіль невелике місто Вишеград, що розташоване за 35 кілометрів на північ від Будапешту, є символом великого, одного з найуспішніших європейських проєктів – співпраці країн «Вишеградської групи».

Лідери трьох країн у Вишеграді домовились про тіснішу співпрацю, особливо в ділянці інтеграції країн до європейських і євроатлантичних структур. Вони підписали відповідну декларацію.

Після розділу Чехословаччини в грудні 1992 року, Угорщина, Польща, Чехія і Словаччина для означення союзу чотирьох країн почали вживати спільний знак – символ V4.

«Вишеградська четвірка» від самого початку визначила свої головні цілі – вступ країн до Європейського союзу і НАТО. Досягли мети, стали членами НАТО Чехія, Угорщина і Польща 1 квітня 2004 року, Словаччина 29 березня 2004 року, а 1 травня 2004 року країни-члени V4 вступили до Європейського союзу. Від липня 2020 року до липня 2021 року головує у «Вишеградській групі» Польща.

Як зазначає Міністерство закордонних справ Словаччини, «мета V4 – внести вклад до європейської архітектури безпеки, яка заснована на дієвій, функційно комплементарній і взаємно посилюючій співпраці, і на координації дій в межах існуючих європейських і євроатлантичних структур». Країни «Вишеградської четвірки» також тісно співпрацюють в галузі культури, освіти, науки і обміну інформаціями.

Усвідомлюючи важливість тісної співпраці й взаєморозуміння, їхньої ролі в діалозі між державами, країни V4 вважають своєю важливою місією посилення стабільності в центральноєвропейському регіоні. З цією метою у 2000 році Польща, Словаччина, Угорщина й Чехія заснували «Міжнародний Вишеградській фонд» – міжнародну донорську організацію на підтримку регіональної співпраці в межах V4, а також з іншими країнами, зокрема, з регіоном західних Балкан і «Східного партнерства».

На сучасному етапі країни «Вишеградської групи» ставлять собі за мету тіснішу співпрацю в галузі енергетичної безпеки, дигиталізації, кліматичних змін, боротьби з COVID-19. Зокрема, міністр закордонних і європейських справ Словаччини Іван Корчок під час візиту до Варшави обговорив зі своїм польським колегою Збігнєвом Рауом питання майбутнього розвитку V4 в рамках Європейського союзу. Також була приділено увагу «східному сусідству Європейського союзу і прагненню докласти зусиль до вирішення політичної кризи в Білорусі».