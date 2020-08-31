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Детенышей диких животных выхаживают в региональном ландшафтном парке «Краматорский». Лисицу и двух маленьких косуль разместили в небольшом зоопарке, который работает на территории заповедника. Их осмотрели ветеринары, а сейчас за диетой зверят следят работники парка.

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Две маленькие косули Даша и Гриша живут в зоопарке при региональном ландшафтном парке «Краматорский» всего пару недель. Их нашли в соседнем заповеднике «Клебан Бык». Мать застрелили браконьеры, и детеныши, вероятно, стали бы жертвой хищников, если бы не экологи. Второй матерью им стала сотрудница парка Вера Шевченко. Приучать к молоку зверей пришлось практически заново, давали буквально по капелькам.

«Заходим с коллегой, он ловит Гришу, я сначала пальцы в молоко окунала, потом косулятам в рот, мордочки также мазали молоком, чтобы они чувствовали запах. Кормили и кормим козьим молоком, оно больше всего похоже на молоко косули. Потом мордочкой окунаем в миску с молоком, и они постепенно начинают пить самостоятельно. А Даша почти сразу начала пить сама», – вспоминает Вера Шевченко.

Местные зоологи рассказывают, что косули – это самые маленькие представители оленевых, которые водятся в дикой природе Донбасса. Их часто называют дикими козами. Поэтому люди и охотятся на них.

Самый главный их враг – это, конечно, человек

«У косуль враги в природе есть, конечно, но, в первую очередь, самый главный их враг – это, конечно, человек. Поскольку этих животных часто убивают браконьеры, много бывает разных случаев, когда косули страдают по вине человека, травмируются и больше не могут защищаться от хищников», – рассказывает научный сотрудник ландшафтного парка «Краматорский» Алексей Погребняк.

В парке, конечно, понимают, что эти детеныши остались без материнского молока и защиты по вине человека, но рассчитывают, что здесь, благодаря заботе и уходу, эти животные смогут простить людей и привыкнуть к ним.

Хочется, чтобы скорее привыкли к людям и давали себя погладить

«Они у нас уже, как домашние животные будут. Хочется, чтобы скорее привыкли к людям и давали себя погладить. Олени дают себя погладить, ослы – тоже. А ведь когда-то были, как дикие, но сейчас подпускают людей, дают и покормить себя, и погладить», – говорит Вера Шевченко.

Работники парка буквально с того света вытащили и упавшую в колодец, и запутавшуюся в проволоке лисицу. Ветеринары избавили животное от паразитов, а сотрудники заповедника выкормили ее.

Сегодня эти звери пополнили местный зоопарк, в котором живут волки, олени, дикие кабаны, ослы и даже пони. Здесь они все в безопасности, да и посетителям, особенно с детьми, интересно посмотреть на представителей дикой природы Донбасса.

Здесь можно отдохнуть в беседках, посмотреть животных, поиграть на природе в волейбол

«У нас есть все для семейного отдыха. Здесь можно отдохнуть в беседках, посмотреть животных, поиграть на природе в волейбол. То есть, провести просто время с семьей на выходных или на праздничные дни на свежем воздухе. У нас есть дикие кабаны, волки, овцы, козы, павлины, цесарки. Очень большое количество животных», – говорит исполняющий обязанности директора ландшафтного парка «Краматорский» Евгений Скляров.

В небольшом озере живут лебеди, дикие утки и белые гуси. Весной появляется несколько редких видов первоцветов. В скором времени здесь планируют создать музей дикой природы в помещении бывшего дворянского особняка 19 века.