Що нового в Apple: компанія презентувала нові iPad, MacBook Air та Mac Mini

30 жовтня американська компанія Apple у Нью-Йорку презентувала останню в цьому році лінійку ґаджетів. 12 вересня розробники вже представили нову лінійку «розумних»​ годинників Apple Watch та смартфонів iPhone. Цього разу черга за оновленими планшетами іPad, ноутбуками MacBook та комп’ютерами Mac Mini. Чим потішила корпорація фанатів технологій? Та чим оновлені продукти будуть різнитись від своїх попередників?

Цього місяця у світі гіганти новацій презентували свої оновлені ґаджети. Американські блогери вже назвали жовтень-2018 місяцем «Techtober» – від англійського «October» (жовтень) та «Technology» (Технології).​

30 жовтня свої продукти презентувала Apple: нові iPad, MacBook Air та Mac Mini. Тож, що нового?

MacBook Air розробники назвали «найзеленішим» лептопом в історії. Apple:

Retina display тепер у всіх ноутбуках

Збільшена роздільна здатність екрану

Діагональ – 13,3'', став значно тоншим

Площа корпусу зменшилась на 17%, а вага стала меншою на 100 г.

TouchID кнопка для розблокування ноутбука пальцем та два Thunderbolt-порти

На 25% гучніші динаміки

Оперативна пам’ять до 16 гігабайтів

SSD до 1,5 терабайт

Раніше їх робили з простого алюмінію. Тепер виготовлятимуть із такого, що на 100% піддається переробці

Комп’ютери Mac Mini оновлюють уперше з 2014 року.

Оснащений 4- та 6- ядерними процесорами Intel Core восьмого покоління

До 64 гб оперативної пам’яті

Ціна стартуватиме від 799 доларів за найскромнішу комплектацію

Презентуючи іPad Pro, розробники похизувались, що цей планшет уже став швидшим за 92% сучасних лептопів, які продали за останній рік.

За основу розробники взяли досвід іPhone X – прибрали кнопку Home та рамки дисплея

Новий процесор – A12X Bionic

Товщина – 5,99 мм

Liquid retina дисплей

Apple Pencil тепер не загубиш – він кріпиться магнітом до верхньої частини іPad

Додали FaceID – обіцяють, що безпека ґаджету буде потужнішою, ніж в іPhone

Від іPad тепер можна зарядити іPhone

Розробили нові додатки в партнерстві з Adobe – додали нову адаптовану версію Photoshop. Кажуть, що вона особливо не різнитиметься від повної версії для десктопів, але на вигляд різниця очевидна

Ціна стартує з 799 доларів з меншу версію (11 дюймів) і 999 доларів за більшу (12,9 дюймів).

Дату наступної презентації Apple поки офіційно не оголошує, але орієнтовно вона відбудеться в березні 2019 року. Аналітики припускають, що на весняній презентації розробники сфокусуються на Apple TV.​