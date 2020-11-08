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Украина собирается обеспечить жителей Донбасса и Крыма доступом к украинским каналам в течение нескольких недель. По крайней мере, по словам главы офиса президента Андрея Ермака, такое поручение дал Владимир Зеленский. Каким образом можно за несколько недель сделать то, что не удавалось в течение многих лет? А какая ситуация с приемом украинского сигнала на оккупированном Донбассе?



«Когда мы приезжаем на Донбасс, люди там смотрят российское телевидение. Люди строят свои впечатления, ощущения о том, что происходит в стране, не через украинские каналы, не через украинское телевидение», – сказал глава офиса президента Андрей Ермак в эфире телеканала «1+1», передает «Интерфакс-Украина».

Он добавил, что в том числе на этой неделе проходило совещание у президента, где Владимир Зеленский четко поставил задачу, чтобы в течение нескольких недель люди, которые проживают на Донбассе, в Крыму, имели возможность смотреть украинское телевидение. Он указал, что они должны получать правдивую информацию о происходящем в Украине.

Однако кому именно была поставлена такая задача, и каким образом она будет выполняться – не известно.



Что сейчас с сигналом?



Сейчас украинские каналы на неподконтрольных территориях можно смотреть либо через спутник, либо в интернете, используя анонимайзеры для обхода блокировок. Поймать украинские телеканалы на дециметровую антенну или на цифровой тюнер практически невозможно. Весной этого года жители Луганска и Донецка по просьбе радио Донбасс.Реалии попробовали поискать украинские каналы в своих телевизорах. В результате, сигнала либо нет вообще, либо он очень слабый, и смотреть в таком качестве невозможно.

Луганск (дециметровая антенна) и Станица Луганская (Т2):

Донецк (дециметр):

За период конфликта были попытки пробиться цифровым и аналоговым сигналом на оккупированные территории созданием новых вышек. Их построили в Славянске, Горняке Донецкой области, Бахмутовке Луганской области. Это позволило улучшить ситуацию с украинским вещанием в прифронтовой зоне, где до этого практически совсем не было украинских каналов, но для стабильного вещания на оккупированных территориях этих вышек недостаточно.

Сейчас строится новая вышка возле города Попасная Луганской области. Начало ее строительства анонсировали еще полтора года назад, но работы начались только осенью этого года. Согласно сообщению пресс-службы Луганской областной военно-гражданской администрации, высота вышки будет 150 метров. Сейчас заливают фундамент.

Информационную войну мы пока проигрываем, поэтому строительство очень важно

«Информационную войну мы пока проигрываем, поэтому строительство очень важно. Во-первых, она «закроет последнюю дыру» в эфире Луганщины. Во-вторых, сигнал украинских телерадиовещателей станет доступным не только жителям Попаснянского и Новоайдарского районов, но и жителям неподконтрольных территорий Луганщины и Донетчины. А это около 200 тысяч человек, проживающих в 50-километровой зоне», – прокомментировал строительство руководитель областной ВГА Сергей Гайдай.

При желании, многие жители Донбасса могут смотреть украинские каналы – Андрей Биденко



У многих жителей Донбасса, в том числе и на оккупированной территории, есть возможность смотреть украинские каналы – при помощи спутника, считает экс-секретарь министерства информационной политики, руководитель института информационной безопасности Андрей Биденко. По его словам, покрыть неподконтрольные территории цифровым или аналоговым сигналом невозможно. Этого не позволяют ландшафт, а также большие расстояния. А возможность смотреть через спутник есть.

Проблемы с получением сигнала, если человек хочет, нет

«Кто угодно может смотреть через спутник любые украинские каналы, которые есть на этом спутнике. В этом нет проблемы. И довольно большая наполненность спутниковыми антеннами, в том числе на оккупированных территориях. Потому что их там раздавали до войны с Россией. Поэтому проблемы с получением сигнала, если человек хочет, нет», – считает Андрей Биденко.

Возможно, по словам Андрея Биденко, Андрей Ермак имел ввиду запуск проекта по средневолновому радио. Однако, больше информации по этому проекту у Министерства культуры и информационной политики. Радио Донбасс.Реалии обратились с этим вопросом к заместителю министра Тарасу Шевченко, ответа пока не было.

ПОСЛЕДНИЙ ВЫПУСК РАДИО ДОНБАСС.РЕАЛИИ: