«Справа Єсипенка» в окупованому Криму: підсумки останнього засідання суду в 2021 році

СІМФЕРОПОЛЬ – Підконтрольний Росії Сімферопольський районний суд 21 грудня провів 12-е засідання по суті у кримінальній справі щодо заарештованого ФСБ Росії в окупованому Криму фрілансера Крим.Реалії Владислава Єсипенка. Українське видання «Ґрати» писало про перебіг судового засідання в режимі онлайн. Крим.Реалії зібрали основні факти про чергове судове засідання, що відбувалось у відкритому режимі. Про те, як минуло попереднє засідання, читайте тут.

Позаштатний журналіст, фрілансер Крим.Реалії (кримський проєкт Радіо Свобода) Владислав Єсипенко був затриманий російськими силовиками вранці 10 березня 2021 року в Криму. Йому висунули звинувачення за статтею 223.1. КК Росії (незаконне виготовлення вибухових речовин, незаконні виготовлення, переробка чи ремонт вибухових пристроїв), пізніше додали ще одну – статтю 222 КК Росії (незаконні придбання, передача, збут, зберігання, перевезення чи носіння зброї, її основних частин, боєприпасів).

Єсипенко заперечує провину і стверджує, що оприлюднені російськими силовиками «визнання» були отримані під тортурами.

Суддя Длявер Берберов розпочав чергове судове засідання, нагадавши, чим завершилося попереднє: «На минулому засіданні ми оголосили перерву у зв'язку з тим, що державне обвинувачення змінило державне обвинувачення».

Йдеться про те, що минулого разу прокурор Олена Подольна клопотала про зміну кваліфікації обвинувального висновку Владиславу Єсипенку, в якому змінила «виготовлення вибухового пристрою» на «переробку вибухового пристрою». Суддя надає слово Єсипенку, на що той відповідає, що його позиція залишилася незмінною. Владислав Єсипенко не визнає своєї провини та наполягає на тому, що початкові свідчення були надані ним під тортурами.

Після цього адвокат Тарас Омельченко звернувся до свого довірителя з низкою питань:

– У перебігу судового засідання ми досліджували речові докази: волосінь і все інше. Чи виготовляли ви і чи переробляли за допомогою волосіні той предмет, який у вас, нібито, знайшли в машині? – запитує адвокат.

– Ні, звісно, – відповідає Владислав.

– Далі, перебуваючи за місцем проживання Павленко в місті Алушта, чи ви виготовляли або переробляли якісь речовини саморобні вибухові, зокрема цю гранату, яка, на думку органів попереднього слідства, у вас була з моменту 26 лютого? – продовжує Омельченко.

– Я не тільки не виготовляв і не переробляв, я взагалі не маю уявлення, як поводитися з гранатами. Я в армії зв'язківцем, радистом був. Жодного стосунку до цього не мав, не виготовляв, – каже Єсипенко.

– Чи підтримували ви зв'язок зі співробітниками СБУ для вилучення гранати, нібито зі схованки, у чому вас звинувачують органи ФСБ?

– Ні.

– Чи надавали вам співробітники ФСБ ваші розмови, контакти зі співробітниками СБУ, які давали вам вказівки та координати нібито схованки та порядку вилучення звідти вибухових речовин?

– Ні, не надавали.

Після цього адвокат Дмитро Дінзе розпочав оголошення трьох клопотань. Про залучення пояснень дружини Владислава Катерини Єсипенко, в яких вона докладно розповідала про те, що її чоловік не мав жодних навичок поводження з вибуховими пристроями.

«Владислав ніколи не зв'язувався зі зброєю, поготів із вогнепальною, або ж із вибуховими пристроями. Як я вже зазначала, він працював журналістом. Ніколи його робота не була пов'язана з боєприпасами та вибуховими речовинами або тому подібним. У нього елементарно навіть немає навичок поводження з ними», – це фрагмент із пояснень Катерини Єсипенко.

Друге клопотання стосувалося витребування документів щодо методики проведення судової вибухотехнічної експертизи. Раніше звинувачення змінилося внаслідок його свідчень про те, що гранату було перероблено на міну. Адвокат Омельченко перераховує основні порушення, виявлені стороною захисту в експертизі експерта-вибухотехніка Ігоря Галкіна. Серед них: відсутність посилань на нормативні документи, відсутність фото і відеофіксації під час експертизи, відсутність журналу досліджень як підтвердження чи спростування слів експерта.

Третє клопотання – про надання матеріалів щодо підстав проведення оперативно-розшукової діяльності. Під час допиту оперативний співробітник Денис Коровін повідомив про секретність процедури. Сторона захисту наполягає на тому, що, на їхню думку, причини для проведення оперативно-розшукових заходів щодо журналіста були відсутні. Прокурор висловилася проти двох клопотань, окрім залучення пояснень Катерини Єсипенко.

Суддя Длявер Берберов вдруге оголосив, що письмові пояснення дружини Владислава оформлені неналежним чином. Повідомив, що «не бачить сенсу» у витребуванні журналу експертизи. А щодо клопотань про оперативно-розшукові заходи зазначив, що співробітники не зобов'язані розкривати всіх джерел, таким чином відхиливши всі клопотання Дмитра Дінзе: «Те, що нам розсекретили і надали... Суд даватиме оцінку лише тому, що є в нас у матеріалах справи».

Після цього суддя поцікавився, чи Владислав Єсипенко отримував процесуальні документи з військово-слідчого відділу.

«Щодо військово-слідчого відділу я пам'ятаю, що писав заяву, і жодного результату мені особисто не надходило», – відповідає Владислав Єсипенко.

Сторона звинувачення та сторона захисту підтверджують, що вони не отримували жодних документальних відповідей від відомства. Суддя за згодою сторін ініціює подання запиту до Військового слідчого відділу слідчого комітету з Чорноморського флоту про витребування рішення за фактом застосування щодо Єсипенка психологічного та фізичного тиску з боку співробітників ФСБ.

Після завершення судового засідання, пристави дуже швидко вивели Єсипенка із зали суду. Наступне засідання призначене на 21 січня 2022 року о 14:00, таку перерву суддя пояснює необхідністю вимагати з Військово-слідчого комітету підсумки перевірки щодо катувань кореспондента.

Адвокат Дмитро Дінзе підбиває підсумки останнього судового засідання цього року: «Незважаючи на те, що нам відмовили у всіх трьох клопотаннях, мені сподобалося висловлювання суду про те, що те, що є – те й розглянемо. Ось і побачимо у майбутньому, в який бік схиляться ваги правосуддя».