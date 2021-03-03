Із дітьми на роботу. Що про це думають народні депутатки?

У Рівному місцеву депутатку Оксану Майбороду кілька днів цькували онлайн. Це сталося через те, що на одному з публічних заходів вона виступала, тримаючи на руках свою дворічну доньку.

Фото із депутаткою та її донькою Поліною виклав колега по фракції 26 лютого. Пост зібрав понад 900 коментарів, більшість із них – різко негативні. А також вони містили звинувачення на адресу депутатки.

«Для чого цей приклад? Щоб усі брали своїх дітей із собою всюди, на офіційні заходи, на роботу, у службових справах? Це адекватно, ти вважаєш? Я вважаю, що це перекоси. Патріархальне дискримінаційне суспільство – це не ок. Але і така тенденція – лише зворотня крайність», – пише дописувачка Світлана Сирота.

Розповідати батькам, куди вони мають завести свою дитину, куди брати, куди – не брати, з ким залишати – це нетактовно, навіть неадекватно

А ось як реагує на закиди сама депутатка Оксана Майборода: «Декому це не сподобалось, бо вони по-іншому організовують простір для своїх дітей. Це їхнє право, як вони це роблять для своїх дітей, так само, як моє право організовувати простір для своєї... Розповідати батькам, куди вони мають завести свою дитину, куди брати, куди – не брати, з ким залишати – це, в принципі, нетактовно, це навіть неадекватно».

На критику колега Майбороди депутат Зураб Кантарія відповів, що у міській раді зроблять окрему ігрову кімнату, де депутати зможуть залишити дітей під час роботи. Багатьох коментаторів ця ідея також обурила, бо на це підуть кошти платників податків.

А от що думають про ситуацію у Рівному депутатки Верховної Ради.

«Ми бачили, як в Європарламенті це відбувається, коли з маленькими дітьми ходять на роботу. В австралійському парламенті, в багатьох парламентах світу. Органи місцевого самоврядування мали би бути до цього дуже відкриті, як на мене. Головне – щоб це не заважало процесу», – каже у коментарі Радіо Свобода Вікторія Сюмар, членкиня фракції «Європейська солідарність».

Нам треба повчитися такої толерантності і поваги до мами і дитини. До тата і дитини... до родини як такої. Це теж є ознакою цивілізованого суспільства

Вона також наголошує: «Нам ще треба повчитися такої толерантності і поваги до мами і дитини. До тата і дитини, не будемо це розділяти, бо тато теж має право прийти з дитиною на роботу. До родини як такої. І це теж є ознакою цивілізованого суспільства».

Членкиня фракції «Голос» Інна Совсун зазначає: «Епідемія коронавірусу нам довела, що насправді це є складне питання. Ми пам’ятаємо, що коли закрили школи, дитячі садочки, куди було дівати дітей? Це, на превеликий жаль, призвело до величезних проблем. Тому я думаю, що насправді ця епідемія мала би нам показати, що насправді окремі дитячі кімнати чи можливості для якогось поєднання сім’ї та роботи мають бути створені на всіх робочих місцях: не тільки в парламенті чи в міських радах».

А от депутатка від «Слуги народу» Євгенія Кравчук вважає, що дитячі кімнати у місцевих радах не на часі.

Вона аргументує це так: «Взагалі у місцевих [радах] це не обов'язково, бо вони збираються раз на кілька тижнів, а в глибинці – раз на місяць. [Дитячі кімнати] потрібні там, де постійно діючий орган. Крім того, депутат місцевої ради фактично має основне місце роботи деінде – за депутатство гроші не платять, крім Верховної Ради».