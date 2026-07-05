Якщо «загубився» єдиний соціальний внесок за час служби в АТО: ось що варто робити

Час військової служби під час АТО не зарахувався до загального страхового стажу – з такою проблемою масово стикаються українські військові, які служили за мобілізацією у 2014–2016 роках. Вирішувати її ветеранам, як правило, доводиться в індивідуальному порядку.

Радіо Свобода звернулося за роз’ясненнями до профільних відомств, а також запитало юристів, як діяти в таких ситуаціях. Розповідаємо.

Під час АТО Антитерористична операція (АТО) на сході України тривала від 14 квітня 2014 року до 30 квітня 2018 року. Їй на зміну прийшла Операція об'єднаних сил (ООС) Олександр служив за мобілізацією в 30-й окремій механізованій бригаді Збройних сил України. Після початку повномасштабного вторгнення він повернувся на військову службу.

«До пенсії мені залишилося чотири роки за змішаним стажем. Мені сказали, що якщо я буду йти на пенсію, то я йду у військкомат. Вони самі рахують за військовим квитком мою вислугу і потім додають до моєї пенсії. Я вирішив підписати контракт і піти за змішаним стажем на пенсію. Але я отримав інвалідність, а виплата за інвалідністю рахується від стажу», – ділиться чоловік.

Наразі він продовжує військову службу, а при нагоді намагається зібрати документи, які згодом будуть потрібні для оформлення пенсії. Після реєстрації на порталі електронних послуг Пенсійного фонду України Олександр виявив, що у його документах нема даних про відрахування єдиного соціального внеску (ЄСВ) за період служби за мобілізацією під час АТО.

«Я служив під час четвертої хвилі мобілізації. Вона тривала із січня 2015-го по квітень 2016-го. Зараховувати внески мені почали з 2016 року, коли почав працювати після служби в «Обленерго». Військова частина взагалі нічого не зараховувала», – розповідає чоловік.

Через адвокатів він направив запити до різних державних структур, аби отримати документи, необхідні для підтвердження виплат єдиного соціального внеску під час служби за мобілізацією.

«Скільки нервів і часу витратив. Все це не працює. Справа в тому, що в цій темі мало хто обізнаний з-поміж адвокатів. Я подав запити через адвоката на основне місце роботи, і у військову частину, і в Податкову службу, і в Пенсійний фонд», – каже Олександр.

Інший співрозмовник Радіо Свобода Сергій долучився до Збройних сил України під час першої хвилі мобілізації у березні 2014 року. Про те, що час служби під час АТО може бути не занесеним до його страхового стажу, дізнався від знайомих. Отож взявся перевіряти свої дані в особистому кабінеті на електронному порталі Пенсійного фонду України.

«З березня 2014 року я служив в армії. Є відповідні записи в моєму військовому квитку. За 2014 рік у мене зараз ніякого страхового стажу – нічого не нараховано. У 2015 році я звільнився, трохи побув вдома і призвався знову.

За 2015 рік у мене тільки страховий стаж пару місяців – з підприємства, де я працював, а від армії нічого немає. В електронній трудовій книжці теж немає ніяких записів про те, що служив у 2014-2015 роках.

Із 2016 року записи вже є про військові частини, в яких я служив, аж по сьогоднішній день. Коли буду мати час і змогу, то обов’язково звернусь до Пенсійного фонду, бо прикро, що стільки часу ніде нема. Ми всі за ідею – ми не воюємо за гроші чи пенсійний стаж, однак все, що мені належить, має бути записано», – каже військовий.

Що каже Міністерство оборони?

У 2021 році Радіо Свобода вже розповідало про аналогічну ситуацію, коли ветерани АТО у Запоріжжі зіткнулися з відсутністю даних про сплату ЄСВ за час служби за мобілізацією.

Відповідно Радіо Свобода повторно звернулося за роз’ясненнями щодо ситуації до Міністерства оборони України.

«Відповідно до статті 4 закону України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування», Міністерство оборони України та військові частини як роботодавці військовослужбовців є платниками ЄСВ, зокрема за осіб, призваних на військову службу за мобілізацією.

Відповідно до статей 6 та 20 цього закону, військові частини як платники ЄСВ здійснюють нарахування, сплату ЄСВ та подають до органів доходів і зборів звітність щодо сум нарахованого внеску, на підставі якої формуються відомості персоніфікованого обліку застрахованих осіб та вносяться до Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування.

Водночас Міністерство оборони України не є адміністратором Реєстру застрахованих осіб, оскільки функції щодо формування та ведення зазначеного реєстру належать до повноважень Пенсійного фонду України», – йдеться у відповіді Міноборони України на запит Радіо Свобода.

У 2021 році у відповідь на запит Радіо Свобода у міністерстві також повідомляли, що, згідно з пунктом 9 розділу IV Порядку формування та подання страхувальниками звіту щодо сум нарахованого єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 14.04.2015 №435 (зі змінами) та погодженого з Мінсоцполітики та Пенсійним фондом України, з 1 червня 2016 року військові частини (установи) формують і подають до органів Пенсійного фонду України звіти щодо сум нарахованого єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування на військовослужбовців (крім військовослужбовців строкової та альтернативної служби) у розрізі кожної застрахованої особи. У попередній період надання такої звітності до органів Пенсійного фонду України не було передбачено нормативно-правовими актами.

Також у відомстві додали, що у 2019 році постановою Кабінету міністрів України №770 затверджено порядки зарахування періодів служби до страхового стажу та подання відсутніх у Державному реєстрі загальнообов’язкового державного соціального страхування відомостей про грошове забезпечення та сплату страхових внесків військовослужбовців (крім військовослужбовців строкової військової служби), осіб начальницького і рядового складу, поліцейських, якими передбачено централізований обмін інформацією між Державною фіскальною службою України та Пенсійним фондом України щодо періодів служби та суми грошового забезпечення військовослужбовців на підставі податкової звітності, внесення Пенсійним фондом до реєстру застрахованих осіб відсутніх відомостей про періоди служби, суми грошового забезпечення, а у разі відсутності цієї інформації – подання персоніфікованої звітності за встановленою формою військовими частинами.

Що каже Пенсійний фонд України?

У відповідь на запит Радіо Свобода у Пенсійному фонді України повідомили, що «відомості до Реєстру застрахованих осіб, зміни, уточнення до них вносяться в електронній формі в автоматичному режимі на підставі відомостей, що надходять з джерел, передбачених статтею 18 закону №2464 «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування», зокрема, нараховану заробітну плату (дохід, грошове забезпечення, допомогу, компенсацію) застрахованих осіб, на яку нараховано і з якої сплачено страхові внески, сформованих на підставі даних, поданих страхувальником у складі звітних відомостей».

У відомстві також повідомили, що періоди військової служби за призовом осіб офіцерського складу, а 0також час проходження військової служби в особливий період зараховуються до стажу роботи, що дає право на призначення пенсії за віком на пільгових умовах, за умови, що на момент призову чи мобілізації людина навчалася за фахом у професійно-технічному навчальному закладі, працювала за професією або обіймала посаду, яка дає право на призначення пенсії за віком на пільгових умовах.

«Для підтвердження пільгового стажу роботи особами надаються, зокрема, трудова книжка, уточнювальні довідки, видані підприємствами, установами, організаціями або їх правонаступниками відповідно до Порядку №637. При дотриманні вищезазначених умов до страхового стажу та до пільгового стажу роботи, що дає право на призначення пенсії за віком на пільгових умовах, органами Пенсійного фонду України зараховуються періоди проходження військової служби», – йдеться у відповіді на запит Радіо Свобода.

При цьому у Пенсійному фонді України зазначають, що «забезпечення адміністрування єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, здійснення контролю за додержанням законодавства про збір та ведення обліку єдиного внеску, правильністю нарахування, обчислення, повнотою і своєчасністю сплати єдиного внеску, надання роз’яснення з питань застосування законодавства про збір та ведення обліку єдиного внеску, а також встановлення форми, строків і порядку прийняття та обробки звітності входить до завдань та функцій Державної податкової служби України».

«У порядку міжвідомчого обміну інформацією Державна податкова служба України надає Пенсійному фонду України, зокрема, звітні відомості страхувальників та інформацію про стан сплати єдиного внеску», – додали у Пенсійному фонді України.

Таким чином у 2014–2015 роках Міністерство оборони України та військові частини здійснювали відрахування ЄСВ за осіб, призваних на військову службу за мобілізацією. Але, відповідно до чинних тоді нормативно-правових актів, звіти щодо сум нарахованого ЄСВ на військовослужбовців (крім військовослужбовців строкової та альтернативної служби) не подавалися до Пенсійного фонду України щодо кожної застрахованої особи. Це почали робити лише з 2016 року. Як наслідок, попри те, що суми грошового забезпечення та стягнені з нього страхові внески опитаних Радіо Свобода військовослужбовців наразі відображаються у даних Державної податкової служби, інформація про них відсутня в особистому кабінеті на електронному порталі Пенсійного фонду України.

Що радять юристи?

Над одним із випадків, коли «загубився» ЄСВ ветерана, нині разом з адвокатами з Південно-східного міжрегіонального центру з надання безоплатної правничої допомоги працюють юристи реабілітаційного простору «Блокпост». Він надає комплексну допомогу ветеранам та їхнім родинам у Запоріжжі.

«Де «загубився» єдиний соціальний внесок військовослужбовців? На жаль, це питання не є поодиноким, і навіть для багатьох військовослужбовців, які зараз служать, та ветеранів воно залишається актуальним. Наприклад, із досвіду спілкування з нещодавно звільненим захисником стало відомо, що за нього у різні періоди 2024–2025 років не сплачувався ЄСВ», – пояснює на прикладі кейсу, з яким працює, керівниця правого хабу «Блокпосту» Вікторія Гамаюнова.

Відповідно Радіо Свобода попросило її надати практичні рекомендації для ветеранів, які виявили, що їхній ЄСВ за час військової служби «загубився»:

Потрібно зібрати всі документи, які підтверджують факт проходження військової служби за мобілізацією

«У першу чергу необхідно встановити «джерело порушення»: військову частину чи її правонаступника. Саме до них слід направити звернення, а ще краще – безпосередньо до Міністерства оборони України з вимогою надати документи щодо нарахованих за відповідний період доходів (грошового забезпечення, додаткових виплат тощо), а також інформацію про сплачений єдиний соціальний внесок.

Зауважу, що єдиний соціальний внесок є обов’язковим регулярним платежем до системи загальнообов’язкового державного соціального страхування в Україні, і, відповідно, невиконання такого обов’язку є порушенням вимог законодавства», – каже Вікторія Гамаюнова.

Звернутися з всіма наявними документами до Пенсійного фонду України

«Отримані документи (якщо вони містять інформацію про суми та періоди відрахування ЄСВ) необхідно подати до Пенсійного фонду України для врахування та коректного відображення відомостей.

Паралельно, якщо ЄСВ дійсно не сплачувався, можна звертатися до податкових органів. Однак – з досвіду отриманих відповідей – дієвого механізму вирішення наразі фактично не запропоновано – є відповіді на кшталт: «Перевірки в умовах воєнного стану проводити поки що не можемо», – зазначає керівниця правого хабу «Блокпосту».

Якщо питання не вдається вирішити через звернення до Пенсійного фонду України, встановлювати факти сплати ЄСВ судовим шляхом

«Ще одна практична порада: збирати все – витяги з Пенсійного фонду України, відповіді військових частин, рапорти, листування, навіть «відписки». У суді саме хронологія звернень часто показує, що людина намагалася врегулювати питання до звернення з позовом.

Учасники бойових дій, до речі, мають право скористатися безоплатною вторинною правничою допомогою, зокрема представництвом у суді через систему безоплатної правової допомоги», – додає Вікторія Гамаюнова.



