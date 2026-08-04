«А король-то голий». Реакції на заяви Залужного про НАТО

«Ніколи ми в НАТО, на жаль, не вступимо». Ця заява колишнього головнокомандувача ЗСУ, а нині посла у Великій Британії Валерія Залужного, зроблена під час наради українських послів у Києві, викликала бурхливу дискусію. Одні погоджуються з його критикою військових доктрин Альянсу, інші вважають передчасними висновки про те, що Україна ніколи не стане його членом.

Запитання до колишнього головкома ЗСУ стосувалося можливого вступу України до Об'єднаних експедиційних сил (JEF). Однак Залужний несподівано перевів дискусію на НАТО – відповідь стала чи не головною інформаційною подією зустрічі.

Залужний сказав, що знає Альянс не з чуток: дванадцять років особисто працював над упровадженням його стандартів в українській армії.

Тепер, за його оцінкою, вже НАТО доведеться пройти схожий шлях – близько 12 років знадобиться Альянсу, щоб оновити свої військові підходи й хоча б наблизитися до нинішнього рівня російської армії.

«Слухав кожного року казки про те, що ось-ось-ось ми вступимо в НАТО. Ніколи ми в нього, на жаль, не вступимо!.. Неможливо приєднуватися з тим рівнем розвитку, який є в Збройних Силах України… до організації, яка володіє доктринами Другої світової війни», – заявив генерал.

Критика в Україні

Слова колишнього головнокандувача стали «вірусними» в українському інформаційному просторі.

Частина коментаторів критикує Залужного. Нагадує: курс на членство в НАТО закріплений у Конституції України. Цю норму Росія прагне переписати. Й багато українців зі зброєю в руках відстоюють право самостійно обирати союзи, членство в яких вважають необхідним.

«Наші воїни віддають своє життя не «за Пороха», чи «за Зєлю», не «за НАТО» і не «за ЄС»!.. Війна триває за Свободу! Свободу вибору, можливість самим вирішувати власну долю і самим робити вибір свого майбутнього. Саме цієї свободи вибору і прагне відібрати в нас Росія, перетворивши Україну на Білорусь 2.0», – пише, наприклад, ексзаступник міністра з питань тимчасово окупованих територій України Георгій Тука.

Журналіст Віталій Портников підкреслює мінливість політичної й безпекової ситуації в сучасному світі. З огляду на це, твердження «ніколи» про вступ до НАТО він вважає надто категоричним.

«Говорити, що Україна ніколи не буде членом НАТО або що Україна буде членом НАТО – занадто самовпевнено в умовах, коли політична і воєнна ситуацію у світі змінюється буквально кожного дня…

Незмінним залишиться одне – існування полюсів безпеки. Країна, яка не бажає або не може мати союзницькі взаємини із західним полюсом безпеки, який досі символізується США і НАТО, обов’язково стане частиною східного полюсу безпеки. У нашому випадку – частиною території Росії...», – застерігає Портников.

Підтримка в Україні

Чимало блогерів і військових аналітиків усе ж вважають, що Валерій Залужнийуголос сказав незручну, але очевидну для багатьох правду про відставання НАТО від реалій ведення сучасної війни. Ця теза генерала найбільше відгукнулася українським аналітикам.

«Залужний знайшов у собі сміливість просто сказати: «А король-то голий». Бо вже у 2014 році стало очевидно, що як військово-оборонно-безпековий блок НАТО просто дисфункціональний і підтримки від нього практично ніякої. А ближче до 2017 року зʼясувалося, що хвалені «стандарти НАТО» вже давно застаріли», – пише військовий експерт, офіцер оперативного резерву Олександр Сурков.

«Дякую за прямоту!.. Ілюзій (щодо вступу України до НАТО – ред.) бути не повинно. Як і щодо виробництва Patriot в Україні. На жаль», – написав український підприємець і волонтер Юрій Сапронов.

Журналістка «Еспресо» Марина Данилюк-Ярмолаєва вважає, що ексголовком має повне право критикувати НАТО.

«Його досвіду в реальній війні сучасного типу набагато більше ніж у пачок натівських генералів… Залужний як один із топ-візіонерів має повне право дорікати НАТО. Особливо в той час, коли низка тамтешніх країн не стидається розказувати, що ой, а на нас не нападуть, поки Росія погрузла у бойових діях в Україні», – написала вона.

Виконавчий директор «Української ради зброярів» Ігор Федірко, що бере участь у зустрічах з послами в Києві, теж вважає, що Залужний озвучив думку багатьох військових і цивільних українців.

«Що ще ми маємо довести і показати нашим європейським і закордонним партнерам зі Сполучених Штатів, щоб вони зрозуміли… що ми не просто готові, а що ми перевершуємо будь-яку армію Європи?…

Мені теж дико дивитися, як нас футболять роками. І він [Залужний] теж утомився. Тому, думаю, це просто меседж: якщо ви зараз не придумаєте, як модернізуватися й прийняти Україну, то, можливо, Україна придумає щось натомість», – прокоментував Радіо Свобода резонансні слова генерала Федірко.

Що натомість?

Колишній головнокомандувач ЗСУ визнав, що Україні потрібні технології, якими нині володіють країни НАТО. Зокрема в галузі протидії балістиці, космічних можливостей тощо.

Та у питанні безпекових гарантій Залужний вважає, що Україні доведеться покладатися на інші союзи.

«Україна… буде прив’язуватися до блоків і союзів, які, мабуть, будуть формуватися. Найімовірніше, ми будемо вести мову про європейський військовий безпековий блок», – сказав він.

Ця теза генерала викликала вже значно більше незгоди, на відміну від критики ним військових доктрин НАТО, яку багато хто підтримав.

«Поки що альтернатив (членству в НАТО – ред.) я не бачу. Немає все ж таки доформованого якогось іншого об’єднання такого, як НАТО. Нехай трошечки кволого, нешвидкого, негнучного, але поки немає. І ми вже були в позаблоковому стані. Ми бачимо, до чого це призвело», – зауважує Федірко.

Віталій Портников сумнівається, що партнери наважаться на «серйозний союз» із країною в стані війни. Та навіть по її завершенню, наголошує журналіст, Європа продовжить обирати безпекові гарантії насамперед від США.

«У Сполучених Штатів буде козир, якого немає у будь-якої іншої держави світу – ядерний потенціал, який може конкурувати з ядерним потенціалом Росії», – пише він.

Президент Дональд Трамп неодноразово говорив, що не бачить Україну в НАТО.

В пресслужбі Альянсу, відповідаючи на запит Радіо Свобода прокоментувати висловлювання генерала Залужного, нагадали заяву Марка Рютте, яку він зробив 3 червня під час візиту до Києва. Топпосадовець констатував відсутність консенсусу в НАТО щодо членства України.

«Відбувається дуже багато процесів, і Україна дедалі глибше інтегрується з НАТО – якщо говорити про взаємосумісність і стандарти. Але якщо йдеться про повноправне членство України в НАТО, то чесна відповідь така: наразі одностайності з цього питання немає. І це не новина – така ситуація триває вже певний час», – сказав Марк Рютте під час спільної пресконференції з Володимиром Зеленським.

Військовий аналітик Європейської ради міжнародних відносин (ECFR) Густав Грессель вважає заяви про «ніколи» для України в НАТО передчасними.

«Цілком можливо, що Україна все ж вступить до НАТО. Так само можливо, що НАТО до того часу втратить значну частину своєї політичної ваги, і тоді вступ України вже не матиме великого значення. Не виключено, що Україна вступить до Європейського Союзу, а ЄС згодом поглине європейську інфраструктуру НАТО, і тоді Україна автоматично стане частиною цієї системи. Можливо й те, що з'явиться абсолютно нова організація», – окреслив у коментарі Радіо Свобода Грессель різноманітні сценарії.

Наразі, додав, неможливо визначити, який буде найімовірнішим. Безпекова архітектура в Європі зазнає тектонічних змін, спричинених тиском і зі східного, й західного напрямів. Багато в чому її визначить результат війни в Україні, який нині не є очевидним. Але щодо появи нового військового союзу в Європі європейський експерт із безпеки все ж скептичний.

«Щойно ви відкриваєте своєрідну скриньку Пандори – чи то змінюючи установчі договори ЄС, чи шукаючи заміну Вашингтонському договору, – до столу переговорів приходить багато країн, і кожна намагається вплинути на майбутній договір, керуючись власними, часто короткозорими інтересами. Тому ніхто не хоче проходити через цей процес», – пояснив реалії в Європі Грессель.

Аналітик, однак, згоден із Залужним щодо того, що військова доктрина НАТО застаріла.

Грессель каже про «велику прихильність до минулого» всередині Альянсу і про «багато літніх генералів, які зараз закуповують ті системи озброєнь, про які вони мріяли ще в молодості».

«Але їхня молодість давно минула… Майбутній розвиток військової справи відштовхуватиметься від того рівня, якого Україна досягла сьогодні. Він не повернеться до НАТО 1980-х років», – резюмує Грессель.