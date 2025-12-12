«Запорожці пишуть листа». Як оборонці України відтворюють картину Рєпіна в фотографіях

Картина художника Іллі Рєпіна «Запорожці пишуть листа турецькому султану» стала прообразом безлічі фотографій, знятих під час війни в Україні. Українські військові відтворили у нових реаліях сюжет відомого полотна. На картині Рєпіна зображені козаки, які кидають виклик ворожій державі у XVII столітті, а оборонці України пишуть листа агресору, який розпочав загарбницьку війну XXI столітті. Перші знімки українських військових, які позують так, як на полотні художника, з’явилися у 2014 році, коли на Донбасі почалося російське гібридне захоплення територій України. Відтоді бійці Збройних сил України не один раз відтворювали картину Рєпіна, і щоразу це були фотографії.

Картину «Запорожці пишуть листа турецькому султану» художник-реаліст Ілля Рєпін створював понад 10 років, розпочавши у 1880-му і закінчивши у 1891 році. На картині зображені козаки наприкінці XVII століття в той момент, коли вони пишуть образливу відповідь на ультиматум султана Османської імперії. Згідно з легендою, яка надихнула художника на створення монументального полотна, мусульманський правитель не зміг перемогти запорозьких воїнів у битві, але погрожував повернутися з більшим військом, якщо вони не скоряться. Лист козаків – апокриф, але картина стала для українців символом свободи.

Мабуть, найскрупульозніша реконструкція художнього твору – робота Емеріка Луіссе «Здалеку чую відповідь козаків». Влітку 2023 року французький фотограф провів цілий день на березі Дніпра під Києвом, працюючи з військовослужбовцями 112-ї окремої бригади територіальної оборони України, щоб створити фотокопію шедевра Рєпіна. На фотографії вейп замінює люльки, а замість мечів на плечах висять гранатомети. Поруч дзижчить дрон, символізуючи небачений досі в історії людства тип війни.

В інтерв’ю Радіо Свобода французький фотограф сказав, що його фотографія – «кульмінація ґрунтовного дослідження російського колоніалізму в Україні та використання культури як знаряддя війни».

У центрі знімка з рацією в руках сидить Роман Грибов. Він український прикордонник із острова Зміїний, який у 2022 році відповів на наказ російських загарбників здатися: «Русский воєнный корабль, иди на х..». Ця фраза стала мемом. За словами Луіссе, те, що Грибов займає місце писаря на реконструкції картини, «повторює історію реакції козаків XVII століття».

«Картина Рєпіна миттєво переносить мене в епоху, де відчувається дух свободи Запорозької Січі, – розповів в інтерв’ю українській службі Радіо Свобода Андрій Малик, представник 112-ї бригади. – І це почуття живе донині. На мою думку, картина Рєпіна ніколи не застаріє».

Підпис до цього знімка говорить: «Раніше козаки писали листа турецькому султану, а тепер вони намічають конкретний план дій зі знищення ворога та повного звільнення українських земель».