Зеленський знав про плани Росії: чому українців не попередили про вторгнення?

Керівництво України отримувало інформацію про підготовку наступу Росії з кінця 2021 року, однак вирішило не сіяти паніку в країні.

Про це в інтерв’ю The Washington Post сказав президент Володимир Зеленський. За його словами, через масову еміграцію напередодні повномасштабної війни країна втратила б податкові надходження та не змогла б протистояти агресії армії РФ.

Що відповів Володимир Зеленський?

Президент України Зеленський висловив переконання, що в разі, якщо б українці були попереджені про вторгнення завчасно, то Росія змогла б взяти Київ за 3 дні, як і планували в Кремлі. Рішення залишити людей у країні, де вони могли би боротися, щоб захистити свої домівки, було ключем до відбиття будь-якого вторгнення, сказав президент.

Також Зеленський розповів виданню про те, що західні партнери переконували його перемістити уряд, але він прийняв рішення залишатися в Києві разом з держапаратом.

Чи мала українська влада попередити українців про повномасштабне вторгнення Росії, щоб ті змогли врятуватися? І чи достатньо Україна підготувалися до наступу армії РФ?