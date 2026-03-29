«Пастка для громадян України» в окупованому Криму. Як «не стати гарматним м’ясом» для Росії

Цієї весни на окупований український Крим очікує чергова хвиля мобілізації до лав армії РФ, заявляють українські військові та влада. Від початку повномасштабного вторгнення Росії російська влада призиває тисячі жителів Кримського півострова, який перебуває в окупації вже 12 років. У 2022 році кримчанам обіцяли, що їх не залучатимуть до війни проти України. Проте на практиці вони масово опиняються на фронті, зокрема й серед військовополонених.

Зараз, за даними ЗСУ, Росія готується до наступу, мобілізуючи сили в окупованому Криму. На півострові масово розсилають повістки та обіцяють підвищені виплати за укладення контракту зі збройними силами РФ. Журналісти проєкту Радіо Свобода Крим.Реалії детально пояснюють, що саме зараз відбувається.

«Нове життя» 810–ї бригади Чорноморського флоту РФ?

У квітні мобілізованих із Криму та інших окупованих РФ територій України планують відправляти для доукомплектування російських підрозділів, які зазнають втрат на фронті, заявив речник Сил оборони півдня України Владислав Волошин.

«Це не тільки з Криму, це і з інших тимчасово окупованих територій України. Це і Донеччина, Луганщина, Херсонщина, Запоріжжя. Тобто всі, кого мобілізували, мають отримати досвід бойових дій. А досвід бойових дій росіяни отримують на території України», – наголосив він.

За даними ЗСУ, мобілізованими з Криму можуть, зокрема, укомплектовувати 810–ту окрему бригаду морської піхоти Чорноморського флоту РФ. Її підрозділи діють на Курському напрямку та у складі оперативно–тактичного угруповання «Крим». Там планують замінити військових, які не придатні до подальшого виконання бойових завдань.

Ця бригада з перших днів повномасштабного вторгнення РФ в Україну бере участь у бойових діях і зазнає при цьому суттєвих втрат. Як з’ясували раніше Крим.Реалії, склад 810–ї бригади неодноразово змінювався через масштабні втрати.

За словами Владислава Волошина, 810–ту бригаду Чорноморського флоту РФ тепер хочуть збільшити до дивізії, а також розширити батальйони до полків, щоб це угруповання було масштабнішим і його можна було залучити до виконання масштабніших завдань. Влада РФ і військове командування цієї країни публічно не заявляють про мобілізацію в Криму.

«У Криму – одна з найрозвиненіших систем мобілізації РФ»

Російська влада Криму в березні оголосила про підвищення регіональної одноразової виплати за укладення контракту з армією РФ. «Одноразова грошова виплата особам, які уклали контракт із Міністерством оборони РФ у період із 23 березня 2026 року до 31 грудня 2026 року, становитиме 1 мільйон 200 тисяч рублів», – повідомив російський глава Криму Сергій Аксьонов (за документами – Аксенов).

У Криму вже почали масово розсилати повістки до російської армії, заявляють у Представництві президента України в АРК.

«Росія оголосила мобілізацію. За нашою інформацією, насамперед мобілізують жителів тимчасово окупованих територій, зокрема Криму. Ми вже отримуємо повідомлення про масове вручення повісток із різних куточків Криму. Для громадян України, які живуть у Криму та Севастополі, це означає пастку», – заявляють у відомстві.

Раніше російська влада обіцяла, що кримчани, яких призиватимуть на службу до армії РФ, не братимуть участі у військових діях Росії проти України. Насправді їх активно відправляють на фронт як у складі армії РФ, так і у складі приватних військових формувань.

У Криму діє одна з найрозвиненіших російських систем мобілізації серед усіх окупованих РФ територій України, стверджує представник Головного управління розвідки Міноборони України Євген Єрін.

За його словами, у Криму призивають до лав Збройних сил РФ найбільшу кількість людей – близько п’яти тисяч щороку.

«Кількість призваних жителів Криму значно більша, порівняно з іншими тимчасово окупованими територіями. Насамперед через той факт, що російська влада визнала у 2015 році Крим російським і всупереч усім нормам міжнародного права почала проводити там мобілізацію. Вони створили мережу так званих військових комісаріатів, створюють базу серед молоді допризовного віку. І там із 2014 року вже йшов цей процес набору до армії. Також і за призовом, і за мобілізацією, і за контрактом», – стверджує він.

Від початку повномасштабного вторгнення в Україну РФ мобілізувала до своєї армії понад 35 тисяч жителів Криму, повідомив раніше секретар українського Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими Дмитро Усов.

За його словами, кожен шостий російський військовополонений в Україні є громадянином України з окупованих територій, а з них 6% – кримчани.

«Як не стати «гарматним м’ясом» для імперії»

Масштабне залучення Росією жителів окупованого Криму до бойових дій проти України може свідчити про значні втрати її армії та труднощі із залученням нових добровольців, вважають аналітики ISW. Вони зазначають, що Сили оборони України своїми контратаками на півдні змушують РФ перекидати резерви, що ускладнює підготовку російського наступу у весняно–літній період 2026 року.

«Подвійні тактичні зусилля українських військ зі стримування та відтіснення російських успіхів на півдні України чинять каскадний вплив на інші ділянки фронту, змушуючи російські війська обирати між обороною від українських контратак і розподілом живої сили та матеріальних засобів для наступальних операцій в інших районах лінії фронту.[9] Перекидання російських військ на південь України у відповідь на українські контратаки, імовірно, порушує плани російського військового командування з наступу навесні–влітку 2026 року на «Фортечний пояс» (у Донецькій області – ред.)», – йдеться у звіті ISW.

У Представництві оприлюднили рекомендації для тих, хто хоче уникнути служби в армії РФ і «не стати гарматним м’ясом для імперії» на основі консультацій з адвокатами та правозахисниками. Але цього разу уникнути призову буде значно складніше, оскільки нинішня мобілізація «вже не прихована» і не «гібридна», наголошують у відомстві.

Серед рекомендацій – «загубитися», змінити місце проживання, уникати особистого отримання повісток, не користуватися мобільними телефонами, куди їх можуть надіслати в електронному вигляді, а також терміново покинути Крим.

Раніше свої рекомендації кримчанам на випадок мобілізації до армії РФ оприлюднили в Кримськотатарському ресурсному центрі.

У Представництві президента України в АРК нагадали, що добровільна участь у війні проти України у складі армії РФ розглядається як злочин.

У відомстві зафіксовано щонайменше 23 військовополонених та 156 загиблих у лавах військових формувань РФ із Криму. Більшість із них мали громадянство України.

Скільки кримчан воюють у лавах армії РФ у межах її повномасштабного вторгнення в Україну, достовірно невідомо. Росія ці дані не розкриває.

За інформацією російської влади Криму, за перші два роки військових дій у Криму понад 12 тисяч учасників «СВО» (так у РФ називають своє повномасштабне вторгнення в Україну – ред.) мають право на заходи соціальної підтримки.

Скільки кримчан, які воювали проти України, загинули, теж достовірно невідомо. Крим.Реалії вдалося ідентифікувати 1,8 тисячі російських військовослужбовців із Кримського півострова, убитих під час бойових дій проти України. Ці дані не повні, оскільки багатьох загиблих військових ховають на Кримському півострові непублічно.