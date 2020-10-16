«Життя білих має значення». Чому під ксенофобським гаслом крокувала одна з колон на «Марші УПА»

Маловідома ультрарадикальна організація «Національний спротив» вивела 14 жовтня на «Марш УПА» з нагоди Дня зaхисника Укрaїни в Києві групу демонстрантів під гаслом «White Lives Matter» – «Життя білих мають значення». Про свій намір праворадикали повідомили напередодні у своєму телеграмканалі. Що стоїть за такими ініціативами, і як на них відреагували організатори патріотичного заходу?

У своєму дописі в Телеграмі «Національний спротив» закликав «зупинити геноцид білих» і «стати на захист своїх», аби «Україну не заполонили етнічні банди мігрантів з країн Азії та Африки», оскільки, на думку членів організації, «сьогодні увесь світ потерпає від валу злочинів на расовому підґрунті».

Слоган «White Lives Matter» – «Життя білих має значення» нині популярний серед американських прихильників вищості білої раси. Він виник у відповідь на гасло «Black Lives Matter» («Життя темношкірих має значення»), під якими у травні відбувалися масові протести у США після вбивства темношкірого жителя Міннеаполісу Джорджа Флойда.

Використання расистських настроїв в суспільно-політичному житті України окремими маловідомими ультраправими організаціями виглядає абсурдним і неадекватним, вважає експерт із праворадикальних рухів із правозахисної організації Zmina В’ячеслав Ліхачов.

Причина цього, на його думку, полягає в тому, що ультраправі націоналістичні організації намагаються поновити свої нібито втрачені «права» на проведення публічних акцій 14 жовтня:

Ще 15 років тому заходи, які проходили у цей день, були маркером праворадикалів

«Ще 15 років тому заходи, які проходили у цей день, були маркером праворадикалів. Поміркованих націонал-демократів серед них не було. Згодом учасників акцій побільшало завдяки представникам всеукраїнського об’єднання «Свобода». Але так само демаргіналізації цієї дати не відбулося. Свято залишалося суто «ультраправим», – переконаний В’ячеслав Ліхачов.

Лише з початком російської воєнної агресії цей день перетворився на національне свято, вважає експерт. В урочистій ході нині беруть участь вдесятеро більше людей, до неї долучилися й учасники АТО.

«Якщо й говорити про загрози, про які йде мова у заявах «Національного спротиву» і на які наражається Україна, то вони аж ніяк не пов’язані з «етнічними бандами мігрантів з країн Азії та Африки, – вважає В’ячеслав Ліхачов. – 13 тисяч людей на Донбасі вбили не міфічні «етнічні банди», а фінансовані Росією терористичні угруповання. Саме в цьому насамперед сьогодні полягає сенс Дня захисника України».

Відтак колона учасників з расистським слоганом на такому патріотичному заході виглядає не лише безглуздо. Вона дискредитує «Марш УПА» і може кинути тінь на всіх, хто вийшов на це свято, стверджує експерт.

Від будь-яких зв’язків з «Національним спротивом» відхрещується один із організаторів акції – ВО «Свобода». Ба більше, за словами заступника голови цієї політичної сили Андрія Іллєнка, він вперше чує про існування подібної організації:

Я не знаю, що це за організація, не бачив їхній банер

«У будь-кого може бути свій телеграмканал. Я не знаю, що це за організація, не бачив їхній банер. Щодо нашої позиції, то вона була висловлена тими, хто організовував ходу, а це ВО «Свобода», «Національний корпус», «Правий сектор». Наші вимоги були опубліковані на офіційній сторінці заходу у фейсбуку та інших соцмережах і оголошені під час мітингу».

Учасники маршу перед його проведенням заявили, що вимагають від влади ухвалення Закону про колаборантів та інших кроків, щоб зменшити російський інформаційний вплив в Україні.

Дії інших учасників ходи Андрій Іллєнко у коментарі Радіо Свобода називає «самодіяльністю», до якої організатори не мають жодного відношення.

«На жаль, будь-хто може прийти, це не закритий захід. Можуть бути будь-які люди і щось виголошувати. Проконтролювати це неможливо».

За словами Артема Шевченка, директора департаменту комунікацій МВС України, захід 14 жовтня відбувався мирно, жодних провокацій чи бійок правоохоронці не зафіксували:

«Все пройшло досить спокійно, не було затриманих. Там було дуже багато різної символіки. Якщо будь-який заявник надасть достовірні дані, що використовувалась заборонена символіка, то, безумовно, поліція отримає ці відомості і ухвалить зважене, правове рішення».

Як зауважив Артем Шевченко, якщо такі факти підтвердяться, то їх об’єднають в одне провадження, яке поліція Києва вже розпочала через гасла антисемітського змісту біля Офісу президента.

В «Марші УПА», за даними поліції, у Києві 14 жовтня взяли участь близько 5 тисяч осіб.