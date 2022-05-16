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Війна

ЗСУ на Харківщині відтіснили армію РФ до кордону, Україну чекають в НАТО? | Свобода Live 

Контрнаступ ЗСУ на Харківщині
  • Фінляндію і Швецію беруть у НАТО. А Україну?

Україна має шанс стати членом НАТО, як Фінляндія та Швеція без етапу Плану дій щодо членства (ПДЧ). Про це в інтерв'ю Європейській правді заявила тимчасова повірена США в Україні Крістіна Квін.

Вона наголосила, що ПДЧ ніколи не був юридичною вимогою для тих держав, які хочуть вступити в НАТО. За словами Квін, це механізм, який дозволяє досягнути вимог для сумісності, і якщо якась держава вже відповідає усім вимогам – План дій щодо членства стає непотрібним. Напередодні влада Фінляндії та Швеції офіційно оголосила про свої рішення подати заявки на вступ до НАТО.

А що кажуть у Кремлі?

  • Бригада ТРО вийшла на кордон Харківщини. Далі буде?

У Харківській області один із батальйонів територіальної оборони відтіснив російських військових та вийшов до ділянки державного кордону з Росією.

Про це повідомляють в Міністерстві оборони України. На думку радника міністра внутрішніх справ України Вадима Денисенка контрнаступ ЗСУ на Харківщині зупинити буде вже неможливо. За його словами, російські війська остерігаються, що українська армія зможе зайти в тил їх угрупування, тому перерізають шляхи.

Про це та більше у програмі Свобода Live

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