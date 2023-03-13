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Україна

США проти звільнення Криму і не дадуть ракети? Претензії Заходу щодо зброї. Ситуація у Бахмуті

Politico: у Пентагоні нібито сумніваються, що ЗСУ зможуть витіснити Росію з Криму

Між владою США та України наростають розбіжності стосовно того, як має завершитися війна Росії проти України, пише Politico із посиланням на джерела в адміністрації Білого дому.

У статті йдеться, що нібито у Білому домі вважають, що Україна має відмовитися від ідеї деокупації Криму військовим шляхом. І за словами джерела, на яке посилається видання, у Пентагоні сумніваються, що навіть зі сучасною західною зброєю ЗСУ зможуть витіснити Росію з Криму.

Про це і не тільки дивіться у програмі Свобода Live:

  • В останньому дослідженні КМІС 64% українців переконані, що треба намагатися звільнити всю територію України, включно з Кримом, навіть якщо це означатиме тривалішу війну і зменшення підтримки Заходу.
  • Генштаб зафіксував 29 авіаційних і шість ракетних ударів російської армії за добу, а також понад 10 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.

«На Бахмутському напрямку ворог не полишає спроб захопити місто Бахмут. Атаки противника відбито в районах населених пунктів Оріхово-Василівка, Григорівка, Часів Яр, Іванівське, тривають бої у Бахмуті. Ворожих обстрілів зазнали, зокрема, Бондарне, Васюківка, Дубово-Василівка, Бахмут, Іванівське, Біла Гора, Костянтинівка та Залізне Донецької області», – йдеться у зведенні.

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